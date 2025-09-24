Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters

Caracas / Foto: Archivo.- Las exportaciones de crudo venezolano por parte de Chevron se redujeron alrededor de un 50 % tras la entrada en vigor de una nueva autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según confirmaron a Reuters fuentes cercanas al sector.

La medida, emitida a finales de julio, permite a la petrolera estadounidense seguir operando en Venezuela, pero bajo condiciones más estrictas: la compañía no puede efectuar pagos en efectivo al gobierno de Nicolás Maduro y debe cancelar regalías e impuestos con barriles de crudo.

Esto implica que de los aproximadamente 240.000 barriles diarios que producen las empresas mixtas, Chevron solo puede exportar cerca de la mitad, mientras que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) administra el resto para consumo interno o envíos a otros destinos.

El esquema difiere del permiso otorgado en 2022 bajo la administración de Joe Biden, que habilitaba a Chevron a llevarse toda su producción y realizar pagos en divisas. Ahora, la nueva estructura ha ralentizado el ritmo de pago de la deuda de Venezuela con la compañía, que se había reducido de más de 3.000 millones de dólares en 2022.

En agosto, Chevron retomó las exportaciones hacia Estados Unidos tras una pausa de cuatro meses, enviando unos 60.000 barriles por día. Durante septiembre, el promedio ha sido de 102.000 barriles diarios, de acuerdo con datos de monitoreo marítimo.

Fuentes vinculadas a la industria indicaron que esta limitación también afecta los gastos operativos y de capital de las empresas conjuntas. Por su parte, Chevron señaló que sus operaciones se realizan bajo el cumplimiento de las leyes y marcos de sanciones vigentes.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses han reiterado que "no permitirán que el gobierno de Maduro se beneficie directamente de la venta de petróleo".

Primeros cargamentos tras la licencia

La nueva etapa de exportaciones comenzó el 15 de agosto de 2025, cuando partieron los primeros cargamentos bajo la licencia restringida otorgada por Washington. Los buques Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, zarparon de aguas venezolanas con crudos pesados Hamaca y Boscan con destino a refinerías estadounidenses, según reportó Reuters.

Uno de los tanqueros se dirigió a la costa oeste de EE.UU., mientras que el otro puso rumbo a Port Arthur, Texas. Además, Chevron mantiene negociaciones con Valero Energy para reactivar un acuerdo de suministro que facilitaría la llegada de estos crudos a las refinerías del Golfo, donde son altamente demandados.

Chevron había exportado unos 252.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2025, lo que representaba casi un tercio de los envíos totales de Venezuela, antes de la pausa y la aplicación de las nuevas reglas.

Reacciones y tensiones

El presidente Nicolás Maduro confirmó el pasado 24 de julio que la compañía había recibido la licencia, aunque subrayó que Venezuela había incrementado su producción en meses recientes “con esfuerzo propio” y sin necesidad de autorizaciones externas.

Por su parte, funcionarios estadounidenses como Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, insistieron en que ninguna licencia permitirá que los ingresos del petróleo “beneficien al Gobierno de Maduro”.

Chevron, a través de un comunicado, afirmó que mantiene todas sus operaciones en estricto cumplimiento con las regulaciones y marcos de sanciones internacionales.

Con este escenario, los envíos de crudo venezolano a Estados Unidos se mantienen limitados y bajo vigilancia estrecha, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington.







