Exportaciones de petróleo de Venezuela caen 26 % por menores reservas e importaciones de diluyentes, según Reuters

Caracas / Foto: Las exportaciones de crudo de Venezuela registraron en octubre una caída del 26 % respecto al mes anterior, ubicándose en aproximadamente 808.000 barriles diarios, debido a la disminución de las reservas de petróleo exportable y la reducción en las importaciones de diluyentes.

Según datos consultados por Reuters, la producción de crudo en septiembre se mantuvo estable alrededor de 1,1 millones de barriles diarios, impulsada por la importación de crudo ligero y nafta, principalmente desde Rusia, para mezclar con el petróleo extrapesado nacional. Sin embargo, en octubre estas importaciones se redujeron a 73.500 barriles diarios, frente a los 105.000-110.000 bpd de los primeros semestres del año, afectando la capacidad de mezcla y, por ende, los volúmenes de exportación.

Durante el mes pasado, zarparon 34 buques desde puertos venezolanos con 808.000 barriles diarios de crudo y productos refinados, además de 195.000 toneladas métricas de derivados y petroquímicos, un 9 % menos que en octubre de 2024.

China continúa siendo el principal destino del crudo venezolano, recibiendo alrededor del 80 % del total de las exportaciones, cerca de 663.000 barriles diarios, a través de intermediarios vinculados con PDVSA desde que Washington impuso sanciones a la estatal en 2019. Por su parte, Estados Unidos importó cerca de 128.000 barriles diarios mediante Chevron, que opera en Venezuela bajo autorización limitada del gobierno estadounidense.

Venezuela también exportó 11.000 barriles diarios de productos refinados a Cuba. Desde agosto, Chevron tiene permitido operar en el país bajo restricciones que limitan la exportación de su participación en la empresa conjunta, tras el pago de regalías e impuestos a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La caída en los envíos refleja la tensión entre las limitaciones logísticas y financieras de la industria petrolera venezolana y la demanda internacional, manteniendo a China como su principal socio comercial en el sector energético.







