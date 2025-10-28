Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025

Caracas / Foto: Archivo .- El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia alcanzó un volumen de 754,6 millones de dólares entre enero y agosto de 2025, lo que representa un incremento del 8,3 % respecto al mismo período del año anterior, según el más reciente informe de la Cámara Venezolano-Colombiana de Integración (Cavecol).

El estudio señala que, aunque el comercio binacional muestra una tendencia positiva, el crecimiento está impulsado principalmente por las importaciones venezolanas desde Colombia, que aumentaron 11,9 % hasta llegar a 680,7 millones de dólares.

En contraste, las exportaciones venezolanas hacia Colombia cayeron 16,9 %, al pasar de 88,9 millones de dólares en 2024 a 73,9 millones en los primeros ocho meses de 2025. Los principales productos exportados por Venezuela siguen siendo fundición de hierro y acero, abonos, aluminio, combustibles y aceites, y productos químicos orgánicos, todos con bajo nivel de valor agregado.

Cavecol advirtió que esta situación mantiene una relación comercial 90-10 favorable a Colombia, evidenciando el predominio de una canasta exportadora venezolana poco diversificada y de menor complejidad industrial, mientras que los productos colombianos —como materias plásticas y artículos de confitería— presentan un mayor valor agregado.

Del total comercializado, 284 millones de dólares se movilizaron por la frontera Táchira–Norte de Santander, mientras que 289 millones correspondieron al paso Paraguachón–Maicao. Este último mantiene el liderazgo en volumen, aunque con una leve contracción frente a los 293 millones registrados en 2024.

Advertisement

En cambio, la frontera del Táchira mostró un crecimiento de 37 %, al pasar de 206 a 284 millones de dólares, lo que refleja una reactivación progresiva de ese eje fronterizo.

El informe destaca que el comportamiento del comercio binacional ha sido oscilante en los últimos meses, con una etapa de estabilización, ligeros aumentos y una tendencia reciente a la baja. Ante ello, Cavecol recomienda fortalecer la capacidad productiva e industrial de Venezuela, promover exportaciones con mayor valor agregado y acelerar la certificación de plantas ante el INVIMA para ampliar el acceso de productos venezolanos al mercado colombiano.

La Cámara también sugiere impulsar el comercio de servicios en áreas como turismo y tecnología, así como fomentar en las empresas venezolanas estrategias de inteligencia comercial que permitan conocer mejor los patrones de consumo en Colombia.

“Colombia tiene una ventaja estratégica como proveedor inmediato para Venezuela por su cercanía, logística terrestre y similitudes en los patrones de consumo”, señala el documento, subrayando la importancia de articular esfuerzos público-privados para dinamizar el intercambio bilateral.







