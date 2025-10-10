Sucesos
Extranjero intentó quemar a su pareja y sus cinco hijos dentro de una casa en Falcón
El hoy detenido utilizó unos retazos de trapo con el fin de provocar el incendio y quemar la casa con todos adentro
Caracas/Foto: Gerardo Morón.- Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón (Sipef), Región Paraguaná, detuvieron a un hombre identificado como Orangel Antonio Galué Menese, de 43 años, quien el pasado martes intentó prenderle fuego a la casa en la que se refugiaba su pareja junto a sus cinco hijos.
Lea también: Al menos 20 lesionados y más de 30 viviendas colapsadas por rotura de tubería matriz en El Hatillo
De acuerdo con el periodista local, Gerardo Morón, el sujeto es oriundo de Puerto Uribia, Colombia, y estaba radicado en el sector Villa del Mar. La denuncia interpuesta en su contra señaló que amenazó con matar con un cuchillo a la mujer y quemarla, además de los daños que causó en la casa donde esta se refugió junto a los pequeños.
Se supo que había amenazado con una arma blanca a su pareja, a quien echó a la calle junto a sus cinco hijos menores de edad.
Después de esto, la mujer se fue hasta la casa de su madre. Sin embargo, en la madrugada, el extranjero se apersonó en la vivienda y reincidió en las amenazas, generando destrozos al lanzar piedras a las ventanas, techo y puerta, exigiendo a la mujer que saliera, o de contrario la quemaría.
La amenaza del hombre escaló aún más cuando utilizó unos retazos de trapo con el fin de provocar el incendio y quemar la casa con todos adentro.
Ante el asedio, la mujer denunció el caso ante el Sipef, que la noche de este martes, tras llevar a cabo una búsqueda, detuvo al implicado y le incautó un arma blanca, la cual utilizó para sus amenazas.
El caso quedó a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.
