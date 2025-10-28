Extraños perros azules son vistos en Chernóbil y desconciertan a expertos (Video)

Caracas/Foto: Cortesía.- Perros con un extraño e inusual pelaje azul han sido vistos deambulando en la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, lo que desconcierta a los expertos y organizaciones que cuidan de estos canes.

"No sabemos qué está pasando. La gente del pueblo nos pregunta por qué los perros estaban azules, ya que no lo estaban la semana pasada", señaló el grupo Dogs of Chernobyl, reseñó RT en Español.

Asimismo, se difundió un video de estos canes como prueba de su existencia, la cual hasta ahora no se ha podido explicar.

De igual forma, la organización indicó que, hasta estos momentos, se desconoce la razón del tono de estos cuadrúpedos. Por ese motivo, se intenta capturar a algunos para saber el origen de su pelaje azul.

#bluedogs #chernobyl #strang #Love ♬ Ordinary - Alex Warren @dogsofchernobyl Blue dogs found in Chornobyl. A very unique experience we have to discuss. We are on the ground now catching dogs for sterilization and we came across 3 dogs that were completely blue. We are not sure exactly what is going. The town people are asking us why the dogs were blue, as They were not blue last week. We do not know the reason and we are attempting to catch them so we can find out what is happening. Most likely they’re getting into some sort of chemical. They seem to be very active and healthy but at this point we have not been able to catch them. Photos taken by the team October 2025 #dogs

"Lo más probable es que estén bajo los efectos de alguna sustancia química", señalaron, agregando que los perros parecen activos y saludables.

Se teoriza que esta clase de perros que merodean la zona de exclusión de Chernóbil descienden de mascotas abandonadas por los residentes tras la evacuación de 1986 por el desastre nuclear.

Tales ejemplares presentan genes mutantes únicos que los diferencian del resto de perros del mundo. Pese a esto, todavía se desconoce si la radiación fue la causante de estas alteraciones, mientras su impacto funcional continúa siendo incierto.

Un estudio hecho en 2023 reveló que los perros mutaron para desarrollar un nuevo superpoder: inmunidad a la radiación, los metales pesados ​​y la contaminación.

En el reporte, publicado en la revista Canine Medicine and Genetics, se recolectó la muestra de un total de 116 perros callejeros que vivían en la zona de exclusión. Además, se detectaron dos poblaciones distintas, que eran genéticamente diferentes de otros perros en el área circundante.







