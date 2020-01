Caracas/ Foto: @Psuv. El integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Jesús Farías, se pronunció este jueves acerca del conjunto de leyes aprobadas el miércoles durante una sesión de ese órgano oficialista, entre las que encuentra una reforma parcial del Impuesto al Valor Agregado, Ley Orgánica de Aduanas y Comercio Exterior, una Ley de Cartera Única Productiva y un Código Orgánico Tributario. Aseveró que “el fenómeno de la dolarización se va a detener con el impuesto” de entre 5% y 25% en las transacciones efectuadas en dicha moneda extranjera.

Con respecto a la reforma parcial del Impuesto al Valor Agregado, se establece que los comercios deberán indicar en las facturas si el pago fue efectuado en bolívares o en otra moneda, para realizar, en caso de ser extranjera, el cobro de un impuesto adicional a las compras de bienes y servicios de entre 5% y 25%.

“Queremos llegar a dos dígitos en la inflación. El fenómeno de la dolarización se va a detener con el impuesto, aquí no hay varitas mágicas, esto no es una crisis convencional. Hace falta dos condiciones: la primera es masificar la cultura del petro, que se introduce como una alternativa para estabilizar, darle mayor capacidad de compra a la población y quebrar el tema especulativo. Hay una parte que tiene dólares y otra que no. En esta situación grave es imposible que de manera instantánea se solucionen todos los problemas”, comentó Farías.











“Se aplicará una alícuota adicional que podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de cinco por ciento (5%) y un máximo de veinticinco por ciento (25%) a los bienes y prestaciones de servicios pagados en moneda extranjera, criptomoneda o criptoactivo distinto a los emitidos y respaldados por la República Bolivariana de Venezuela, en los términos señalados en el artículo 62 de esta Ley. El Ejecutivo Nacional podrá establecer alícuotas distintas para determinados bienes y servicios, pero las mismas no podrán exceder los límites previstos en este artículo”, dice el artículado referente a la medida.

Farías agregó que para que haya mayor producción, es necesario ampliar la posibilidad del financiamiento a la producción, a su juicio, luego de aprobarse la cartera crediticio, se permitirá que se haga de manera centralizada mediante el petro.

“Hay una economía especulativa. Hay un sector empresarial dispuesto a invertir y nosotros tenemos que fomentarlo para la producción. Estamos mucho más preparados para abordar el reto de llevar al país a una economía productiva, con la necesidad de avanzar”, cerró el funcionario de Maduro.











Cambio del Código Orgánico Tributario

Otra de las medidas sobresalientes que comenzará a regir es el cambio del Código Orgánico Tributario, el cual establece que las exoneraciones de impuestos pasan de ser de 5 a 1 año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Adicionalmente, se pretende que las multas que se originen por el Código Orgánico Tributario se cobrarán al valor del euro.

Según dijo en sesión el también constituyente, Andrés Eloy Méndez, este conjunto de leyes tiene el objetivo integral de “disminuir el déficit fiscal de la administración de Maduro” a través de la unificación de carteras para intentar promover los préstamos bancarios.

Profundización de la crisis económica

Por otra parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento, aseguró el pasado 13 de enero que en 2019 se registró en Venezuela una inflación acumulada de 7374,4% y una contracción de 43 puntos en el Producto Interno Bruto, como consecuencia de la agresiva política monetaria contractiva vía encaje legal dictada por el Ejecutivo.

Para la Asamblea Nacional, el signo positivo de 2019 fue el desmontaje de los vetustos controles de cambio y de precios, aunque alertó que la única solución al problema estructural es un cambio político.

Comentarios

comentarios