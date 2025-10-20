Falla mundial en Amazon Web Services afectó a Snapchat, PlayStation y otros servicios en línea

Caracas/Foto: Reuters- Una falla mundial en Amazon Web Services (AWS) afectó a varios servicios en línea de la empresa, entre ellos Snapchat, PlayStation, Alexa, Facebook, Fortnite, entre otros tantos, desperfecto que ya está "completamente mitigado".

"Hemos confirmado que varios servicios de AWS experimentaron problemas de conectividad de red en la región US-EAST-1. Estamos viendo signos tempranos de recuperación de los problemas de conectividad y continuamos investigando la causa raíz", explicó AWS en su web.

Según el servicio, aplicaron "múltiples mitigaciones" para contrarrestar las fallas. Además, limitaron la velocidad de los lanzamientos de nuevas instancias para ayudar a la recuperación.

La página Downdetector, especializada en recoger los reportes de usuarios sobre caídas de internet, señaló que recibió 6,5 millones de informes de usuarios sobre la falla en Amazon Web Services. Más de un millón de informes tuvieron su origen en Estados Unidos en las primeras dos horas de la interrupción.

Servicios con fallas

Flickr, PlayStation, Snapchat y Amazon estaban entre las empresas que mostraron avisos de error y ofrecían unas disculpas a sus usuarios por inactividad.

Advertisement

Por otro lado, según CNN, quienes intentaban acceder a los principales bancos del Reino Unido, Halifax, Lloyds y Bank of Scotland, se les dijo que lo intentaran más tarde, ya que no era posible procesar ninguna solicitud.

Incluso, algunas empresas afectadas recurrieron a X para tranquilizar a la comunidad. El exchange de criptomonedas Coinbase dijo a los usuarios: "Todos los fondos están seguros". Entre tanto, la compañía de inteligencia artificial Perplexity confirmó que su servicio estaba caído y agregó: "Estamos trabajando para resolverlo".

Pero AWS confirmó para las 7:29 am que ya estaban viendo "signos de recuperación" en el sistema.

Amazon Web Services es la nube más adoptada y completa en el mundo, ofreciendo más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Millones de clientes usan AWS para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida.







