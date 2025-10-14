Vitrina
Fallece D'Angelo, leyenda del neo-soul, tras una larga lucha contra el cáncer
El artista, que ganó cuatro premios Grammy por sus dos últimos discos, desarrolló un sonido distintivo que lo convirtió en un referente
Caracas/Foto: Variety.- La familia del cantante Michael D'Angelo Archer, conocido como D'Angelo, anunció este martes la muerte del pionero del género neo-soul tras una prolongada batalla contra el cáncer.
De acuerdo a Variety, familiares del compositor estadounidense compartieron una carta dirigida al público sobre el fallecimiento, en la cual pidieron a sus seguidores celebrar la vida y el legado de D'Angelo.
"La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz para nosotros en esta vida. Nos duele anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D'Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025. Estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja atrás. Los invitamos a todos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, celebrar el don de la canción que ha dejado para el mundo", se lee.
Carrera musical
D'Angelo fue una figura crucial en el nacimiento de la era del neo-soul. A lo largo de su carrera, lanzó tres álbumes que redefinieron el R&B.
Su debut en 1995 con "Brown Sugar" estuvo 65 semanas en la lista Billboard 200 y generó éxitos como "Lady" y "Cruisin’", impulsando el movimiento neo-soul al fusionar el R&B clásico con el hip-hop.
De igual manera, con "Voodoo" (2000) expuso una estética más rica y conmovedora que, junto a su grupo de músicos conocidos como los Soulquarians, se considera una piedra angular del R&B moderno. Su esperado regreso de 2014, con "Black Messiah", continuó evolucionando la dirección rítmica de su sonido.
El artista, que ganó cuatro premios Grammy por sus dos últimos discos, desarrolló un sonido distintivo que lo convirtió en un referente.
Historia de D'Angelo
Nacido como Michael Eugene Archer en South Richmond, Virginia, D'Angelo demostró su talento musical desde la infancia, tocando el piano en la iglesia junto a su padre, ministro pentecostal. Su carrera tomó impulso en 1993 al firmar con EMI y componer el éxito "U Will Know".
A pesar de su éxito, el artista fue una figura elusiva que se sintió repelida por el papel de símbolo sexual que le otorgó el video de "Untitled (How Does It Feel)". Esta presión, sumada a problemas personales y su obsesión por la perfección musical, lo llevaron a retirarse de los escenarios durante gran parte de la década de 2000. Regresó gradualmente a principios de 2010 con giras y apariciones especiales, consolidando su regreso con el lanzamiento de "Black Messiah".
