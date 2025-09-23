Vitrina
Fallece Fernando Delfino, reconocido arquitecto y personalidad del espectáculo venezolano
Medios nacionales reportaron que Delfino murió tras ser hospitalizado en Caracas, luego de sufrir una isquemia mientras conducía
Caracas/Foto: Archivo.- El arquitecto, experto en moda y presentador venezolano Fernando Delfino falleció en la madrugada de este martes 23 de septiembre, informó el periodista Simón Villamizar.
“Meses atrás fui a ver a Fernando Delfino y Antonio Vasco en el teatro. Fernando, arquitecto. Antonio, publicista. Y al salir pensé: ‘Qué maravilla cuando derribas muros que impone la vida y hallas libertad donde quieras’. Fernando falleció esta madrugada y uno se queda con eso”, escribió Villamizar en su cuenta de X.
Medios nacionales reportaron que Delfino murió tras ser hospitalizado en Caracas, luego de sufrir una isquemia mientras conducía.
Sus restos serán velados en la Funeraria Monumental (Cementerio del Este), Capilla 1, el miércoles 24 de septiembre, de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., con misa de cuerpo presente a las 2:00 p.m.
A lo largo de su carrera participó en programas como “Más Plus” de Venevisión Plus y, más recientemente, “En privé” a través de Simple TV, que conducía junto a la periodista Marielena González Arriojas.
Como arquitecto, fue galardonado en el marco del SAI (Salón de Arquitectura Interior 2010) por un proyecto en la categoría de Diseño Residencial.
En teatro, participó en “Amorcondríacos”, compartiendo escenario con Trina Moreno, Rebeca Calaforra, Iraida Sánchez, Fernando Vieira, Marla Flores, Jayler Romero y Antonio Vasco.
Tras conocerse la noticia, amigos y allegados destacaron en redes sociales su calidad humana, caballerosidad, simpatía, inteligencia y don de gente.
“Ha muerto un gran venezolano, arquitecto, actor, locutor y sobre todo bella persona, se trata del buen amigo Fernando Delfino, quien nos deja con una inmensa tristeza. Ahora es que le faltaba, pero la vida es así. Los amigos nunca deben morirse antes que uno”, escribió Claudio Nazoa, humorista y escritor venezolano.
La periodista Mari Montes aseguró que Delfino será recordado por su generosidad y bondad: “Hay seres humanos que tienen dones que los elevan, por ejemplo, tener siempre una especie de cuaderno mental, en el que solo están anotadas palabras amables para decir en cualquier situación, Fernando Delfino tenía ese don. Lo vamos a extrañar tanto…”.
Por su parte, la presentadora Mariela Celis recordó: “Conocí a Fernando hace muchos años, porque era primo de una gran amiga de mi juventud, y luego coincidíamos frecuentemente en eventos y programas de TV. No solo fue un gran arquitecto y amante de las artes, sino también un apasionado de la moda y el estilo, lo que le permitió entrar en los medios hace más de dos décadas”.
“Un hombre elegante, sibarita, de carácter fuerte, con un humor negro que me encantaba y compartíamos, pero con un gran corazón, sin duda es una gran pérdida para quienes lo conocimos y para el mundo del espectáculo”, concluyó.
