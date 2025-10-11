Vitrina
Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
Keaton, cuyo nombre real era Diane Hall, comenzó su carrera en el teatro neoyorquino antes de alcanzar la fama internacional en la década de 1970 con su emblemático papel como Kay Adams en "El Padrino" (1972) de Francis Ford Coppola
Caracas / Foto: Getty Images.- Diane Keaton, la actriz ganadora del Óscar cuyo talento único y estilo personal la convirtieron en una de las figuras más queridas de Hollywood, falleció a los 79 años, confirmó su representante a People.
La muerte ocurrió en California, aunque no se revelaron más detalles. "Su familia ha solicitado privacidad en este momento de profunda tristeza", declaró el portavoz.
Keaton, cuyo nombre real era Diane Hall, comenzó su carrera en el teatro neoyorquino antes de alcanzar la fama internacional en la década de 1970 con su emblemático papel como Kay Adams en "El Padrino" (1972) de Francis Ford Coppola.
Sin embargo, fue su colaboración con el director Woody Allen la que definiría su carrera, culminando con el Óscar a Mejor Actriz por su interpretación del personaje titular en "Annie Hall" (1977), papel que además la consolidó como un icono de moda con su distintivo estilo andrógino.
Versatilidad
A lo largo de sus más de cincuenta años de carrera, Keaton demostró una versatilidad excepcional, alternando entre la comedia y el drama con igual maestría. Protagonizó éxitos taquilleros como "El club de las primeras esposas" (1996) junto a Goldie Hawn y Bette Midler, y "Alguien tiene que ceder" (2003), esta última bajo la dirección de Nancy Meyers, que le valió una nueva nominación al Óscar.
Más allá de la actuación, Keaton incursionó en la dirección con documentales y largometrajes, y mantuvo una presencia activa en redes sociales, donde compartía reflexiones sobre su vida y carrera con sus seguidores.
En el ámbito personal, adoptó a sus dos hijos, Dexter (1996) y Duke (2001), a quienes consideraba su mayor logro. "La maternidad no era un impulso irresistible, era más bien una idea que llevaba mucho tiempo rondando en mi cabeza. Así que me lancé", declaró en una entrevista en 2008.
Keaton nunca se casó, una decisión que reafirmó en sus últimos años: "Hoy pensaba que soy la única actriz de mi generación que ha sido soltera toda su vida. Me alegro mucho de no haberme casado", confesó a People en 2019.
La actriz deja un legado cinematográfico imborrable y será recordada como una de las artistas más originales e influyentes de su generación.
