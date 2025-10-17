Falleció Ace Frehley, guitarrista principal y fundador de la banda Kiss

Caracas/Foto: Getty Images.- Ace Frehley, guitarrista principal y fundador de la banda de la icónica banda de glam rock Kiss, falleció el jueves a los 74 años de edad.

Frehley, quien enamoró al público con su peculiar maquillaje y su guitarra llena de humo, murió en paz y rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, tras una reciente caída, informó su agente, según CNN.

La agrupación Kiss, que entre sus éxitos se incluyen temas como “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”, es conocida por la teatralidad en sus conciertos. En sus presentaciones, incluyen fuegos artificiales, elementos de humo y sangre falsa que sale de la boca de sus miembros. A su vez, estos usaban armaduras, botas de plataforma, pelucas y su distintiva pintura facial en blanco y negro.

Quienes formaban parte de la banda de glam rock basaron sus personalidades en figuras de los cómics: a Frehley se le conocía como “Space Ace” y “Spaceman”.

Paul Daniel Frehley nació en el Bronx el 27 de abril de 1951 y comenzó a tocar la guitarra a los 13 años. Ya a los 16 años, el baterista de una de sus primeras bandas le apodó Ace, en agradecimiento por conseguirle citas con personas atractivas. En los primeros días de Kiss, Frehley empezó a utilizar el apodo a tiempo completo con el fin de evitar confusiones con Stanley.

Kiss alcanzó su pico de popularidad a mediados de la década de 1970 y vendió millones de álbumes. Igualmente, usó su emblemática imagen para la venta de distintos productos de su mercancía.

A Frehley y sus compañeros los incluyeron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

El de Frehley es el primer fallecimiento de los cuatro miembros fundadores. El grupo también incluye al cantante y guitarrista Paul Stanley, al bajista Gene Simmons y al baterista Peter Criss.







