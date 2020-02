Falleció el creador de la herramienta “cortar, copiar y pegar”

Caracas.- El creador de la herramienta “cortar, copiar y pegar” murió el pasado lunes a sus 74 años, informó la compañía para la cual trabajo durante muchos años, Xerox. El comando inventado por Lawrence “Larry” Tesler facilitó las actividades tecnológicas cotidianas de aquellos que usan computadoras.

“El inventor de cortar/copiar y pegar, buscar y reemplazar, y más fue el ex investigador de Xerox, Larry Tesler. Tu jornada laboral es más fácil gracias a sus ideas revolucionarias. Larry falleció el lunes, así que únete a nosotros para homenajearlo”, escribió la empresa, Xerox en su cuenta oficial de Twitter.

El museo de de historia de la computación de Silicon Valley, Estados Unidos, lamentó la pérdida Tesler y dijo que el científico computacional “combinó el adiestramiento informático con una visión contracultural de que las computadoras deberían ser para todos”.

En 1980, “Larry” como era conocido, se integró a Apple luego que el cofundador de la empresa Steve Jobs lo fue a buscar a Xerox. Allí trabajó durante 17 años.

