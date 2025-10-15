Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara

Caracas/ Foto archivo. – La tarde de este miércoles 15 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Orlando Fernández Medina, quien fue gobernador del estado Lara desde los años 1995 y 2000.

La noticia se difundió a través de las redes sociales, donde personalidades políticas lamentaron la partida del exmandatario regional, reconocido también por su trayectoria periodística. Acaba de fallecer el ExGobernador del Estado Lara Orlando Fernández Medina. Batalló duro contra la enfermedad del cancer. Fue un férreo luchador por la libertad y la democracia en el país. Descansa en paz Orlando y que Dios te tenga en su santa gloria. Mis condolencias a sus… pic.twitter.com/IGJiLQws8Y— Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) October 15, 2025 Lamento la partida de Orlando Fernández Medina ex gobernador de Lara y gran defensor de la democracia en Venezuela, enfrentó con fuerza a este régimen



Mis condolencias a sus familiares y amigos pic.twitter.com/ZaSoFP4Q1q— Oneiber Peraza (@oneiberperaza) October 15, 2025

Fernández Medina consolidó su carrera en la política y los medios de comunicación cuando ganó la gobernación a José Mariano Navarro.

Su mandato de cinco años se distinguió por su estilo directo y a veces polémico, una característica que lo situó en el centro del debate político. Su periodo al frente del ejecutivo regional se extendió más allá de lo normal debido a la Reforma Constitucional de 1999, impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez.

Tras finalizar su etapa como gobernador, Fernández Medina mantuvo una vida pública activa. En el ámbito periodístico condujo su propio espacio de análisis en Radio Cristal 610 AM, un programa que usó como tribuna para el examen de la actualidad política y la crítica social.

