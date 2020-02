Falleció Jason Davis, la voz de Mikey en la serie animada ‘Recreo’

Caracas / Foto portada: Composición El Cooperante.- El actor estadounidense Jason Davis, conocido por ser la voz del personaje ‘Mikey Blumberg’ de la serie animada de televisión ‘Recreo’, falleció este lunes a la edad de 35 años en Los Ángeles, Estados Unidos (EE. UU.).

De acuerdo a la Vanguardia, Davis tuvo problemas con sustancias ilícitas; sin embargo, lo reconoció y participó en una temporada del programa ‘Celebrity Rehab’, con el Dr. Drew, que consistió en someterse a una rehabilitación. Además, cofundó ‘Cure Addiction Now’, una asociación creada para ayudar a personas adictas a las drogas.

Davis, con solo 9 años de edad, debutó en la serie de televisión ‘El mundo de Dave’ y participó en tres capítulos de ‘Roseanne’. Posteriormente, participó en el filme ‘La salchicha peleona’. No obstante, el trabajo que le dio reconocimiento internacional fue el doblaje de Mikey Blumberg en la serie de Disney, ‘Recreo’.

Cientos de internautas lamentaron la muerte de Jason Davis, por esa razón, a través de sus cuentas en redes sociales expresaron sus condolencias a los seres queridos del actor.

Otros, recuerdan al personaje que dio vida: “Mikey de Recess era un personaje que entendía a todos, y Jason Davis ayudó a darle voz. Descansa en paz Jason. Ayudaste a que nuestra infancia fuera un poco más brillante”, comentó otro.

RIP Jason Davis, the voice actor of Mikey from Recess. He was only 35 years old.

This is so sad to hear, and way too young. Thank you for everything sir. pic.twitter.com/ZIYfRmgnmK

— TRAFON (@RiseFallNick) February 17, 2020