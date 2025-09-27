Falsa capitana se infiltró en el anillo de seguridad de Petro y accedió a datos "ultrasecretos" del Tren de Aragua

Caracas / Foto: Semana.- Una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado, quien se hacía pasar por capitana del Ejército colombiano, logró infiltrarse en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, accediendo a reuniones confidenciales y extrayendo información sensible relacionada con operaciones contra el crimen organizado, incluyendo al Tren de Aragua.

La investigación determinó que Salgado ingresó hasta 36 veces a instalaciones militares, asistiendo a encuentros estratégicos entre 2024 y 2025, donde se discutieron planes contra extorsión, secuestro y fortalecimiento del esquema de protección presidencial.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, la falsa oficial contó con la colaboración del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, quienes facilitaron su acceso a reuniones de inteligencia y coordinación.

Según el sargento segundo Jesús Rubiano, quien descubrió la infiltración, Salgado utilizó el seudónimo de Esthefany Salgado y fue presentada por algunos oficiales como integrante de inteligencia. La mujer aprovechó su cercanía con el Ejército y su relación con un cabo tercero para operar desde una tienda de ropa ubicada cerca de la Casa de Nariño.

"Presuntamente se habría ordenado a un oficial entregar a la capitán Stefanny el computador de operaciones, equipo que maneja información reservada y sensible que es de carácter diario y de cumplimiento de rutas tanto del señor presidente como de su núcleo familiar y la señora vicepresidenta, poniendo en riesgo la seguridad Nacional", indica el texto.

Entre las reuniones a las que asistió Salgado se encuentran encuentros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, la Fiscalía, la inteligencia policial, la Fuerza Aérea, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Unipol y el Batallón de Fuerzas Especiales y Urbanas número 5 (Bafur 5). Allí obtuvo información que, presuntamente, fue utilizada para favorecer a organizaciones criminales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad directa del presidente Petro no estuvo en riesgo, aunque las autoridades continúan investigando los objetivos de la infiltración y posibles vínculos de altos cargos con los hechos.

El miércoles, Salgado, junto al mayor Jiménez y el sargento Padilla, fueron imputados por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secretos y fraude procesal. Petro, al conocer la infiltración, instó a la justicia a actuar contra lo que calificó como “cadenas clandestinas de conspiración aliadas a la mafia”.

¿Cómo fue descubierta?

La infiltración involucró además, el extravío de más de 270 kilos de cocaína y varias armas de fuego. La denuncia inicial fue presentada por el sargento Jesús David Rubiano ante el inspector del Ejército, general Olveiro Pérez, y divulgada por la revista Semana.

Según la denuncia, Luisa Fernanda Salgado Fernández logró infiltrarse en el Batallón de Fuerzas Especiales encargado de la seguridad presidencial. Rubiano relató que la mujer ingresaba libremente a oficinas y alojamientos militares, manipulaba computadores de operaciones y asistía a reuniones de carácter confidencial, accediendo a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.

Según la Fiscalía, la mujer obtuvo información sobre allanamientos relacionados con el Tren de Aragua y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, y estuvo presuntamente implicada en el desvío de 275 kilos de cocaína y en el hurto de siete pistolas de la Dijin.

El caso generó alarma dentro de la unidad militar. El sargento Rubiano denunció que la situación puso en riesgo la seguridad de rutas, movimientos y logística del presidente, su núcleo familiar y de la vicepresidenta, y que tuvo que acudir a la contrainteligencia militar para poner en conocimiento lo que ocurría.

En defensa de Salgado, su pareja, el cabo activo del Ejército Lewis Cuello, afirmó a Semana que ella actuaba como "informante y no como infiltrada", trabajando para desvincular grupos armados y bandas criminales. Cuello aseguró que la mujer nunca tuvo acceso a información sensible del S2, y que los computadores que recibió eran de uso administrativo, no de inteligencia. Por su parte, el abogado del mayor Jiménez señaló que la participación de Stefanny permitió más de cien capturas contra organizaciones delictivas, cuestionando la calificación de infiltración.







