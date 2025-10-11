Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden a Petro "gestionar su liberación"

Caracas / Fotos: FM.- Familiares y amigos de más de 40 colombianos que permanecen detenidos en Venezuela llevaron a cabo este sábado una protesta en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera entre ambos países, para exigir su liberación y la intervención del presidente Gustavo Petro.

Con banderas, pancartas y globos blancos, los manifestantes recorrieron la zona fronteriza pidiendo atención de las autoridades venezolanas y denunciando las difíciles condiciones en las que se encuentran sus seres queridos, muchos de ellos "enfermos, incomunicados y sin acceso a asistencia consular".

"Desde mayo no sabemos nada de él. Fue la última vez que pudimos hablar. Nos dijo que estaba preso junto a más de veinte colombianos cerca de Caracas”, relató a FM Yarileiniz Navarro Páez, tía de Brayan Zait Navarro Cáceres, detenido desde enero en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Los familiares aseguran que varios de los detenidos fueron capturados mientras trabajaban en la zona fronteriza y que permanecen recluidos "sin que se les hayan garantizado sus derechos básicos ni un debido proceso".

Durante la manifestación, los asistentes también se acercaron al control de la Guardia Nacional Bolivariana para pedir al gobierno de Nicolás Maduro que "libere a los ciudadanos colombianos y permita su comunicación con sus familias".

