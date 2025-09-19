Familiares de detenidos postelectorales protestaron frente a la Embajada de Italia en Caracas

Caracas / Foto @_Provea.- Familiares de detenidos tras las protestas postelectorales llevaron a cabo este viernes una movilización frente a la Embajada de Italia en Caracas, en el marco de la “Ruta Global por la Justicia y la Libertad”.

La organización no gubernamental Provea informó que los manifestantes denunciaron el "trato cruel e inhumano hacia los presos", y exigieron su "liberación inmediata".

“Todos son inocentes, ninguno es delincuente”, expresaron.

Esta acción forma parte de una jornada que se desarrolla del 15 al 19 de septiembre, con visitas a las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia en Caracas. La Ruta Global busca generar apoyo y presión internacional para la liberación de los detenidos tras las protestas postelectorales de 2024.

El 15 de septiembre, la protesta comenzó frente a la embajada de España, solicitando la liberación de 13 ciudadanos españoles detenidos en Venezuela. Posteriormente, el 16 de septiembre, los activistas se dirigieron a la embajada de Suiza para pedir la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en centros de detención como El Helicoide y Tocorón.

El 17 de septiembre, la manifestación tuvo lugar en la Embajada de Bolivia, mientras que el 18 de septiembre se concentraron frente a la embajada de Alemania, solicitando apoyo para reactivar mecanismos europeos de intermediación ante la ONU.

La jornada de hoy, frente a Italia, incluyó además solicitudes de respaldo en el marco de la próxima canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Andreína Baduel, vocera de la comisión e hija de Raúl Baduel, enfatizó que la iniciativa busca que “el mundo entero pueda conocer la realidad que vivimos los venezolanos en este momento y las violaciones cometidas contra nuestros presos políticos”. Por su parte, familiares de detenidos denunciaron la falta de presentación ante tribunales y la imposibilidad de entregar lo mínimo indispensable para vivir.

Esta es la tercera jornada de este tipo organizada por Clippve en 2025, tras las llevadas a cabo en febrero y mayo, dirigidas a organismos nacionales y embajadas en países como Colombia, México, Brasil y Japón. "Todos son inocentes, ninguno es delincuente".



Asi se desarrolla la última jornada de la #RutaGlobalPorLaJusticia frente a la embajada de Italia en Caracas.



