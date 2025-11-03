Familiares de Joan Camargo introdujeron habeas corpus ante los tribunales tras su detención

Caracas / Foto: Archivo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció la noche del domingo que la familia del periodista Joan Camargo introdujo ante los tribunales un recurso de habeas corpus, previsto en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.

Según los familiares, el plazo está por cumplirse, y aún no hay información sobre su "situación jurídica ni el lugar donde se encuentra".

Reiteraron que el periodista fue interceptado por "hombres vestidos de negro" el pasado jueves 30 de octubre, cerca de las 8:00 de la mañana, en Cotiza, municipio Libertador de Caracas.

Testigos presenciales indicaron que al menos cuatro sujetos "lo subieron a un vehículo rojo y se lo llevaron por la fuerza".

Desde entonces, aseguran que Camargo permanece "incomunicado y en situación de desaparición forzada, sin información oficial sobre su estado".

En este sentido, exigieron "informar sobre el paradero de Camargo, garantizar su integridad física y cumplir con las garantías constitucionales".

La familia hizo un llamado urgente a las autoridades. "Su desaparición forzada nos llena de profunda preocupación. Exigimos su liberación inmediata”.

El viernes, los familiares de Camargo visitaron seis centros de detención en Caracas, algunos de ellos en repetidas ocasiones, pero "no obtuvieron respuesta".

En esa ocasión, destacaron que Joan Camargo "es un profesional comprometido con informar con rigor sobre hechos de interés público", y rechazó cualquier intento de "politizar" su caso, subrayando que su prioridad es "garantizar su vida e integridad #AHORA | El periodista Joan Camargo continúa en desaparición forzada e incomunicado. Han pasado más de 84 horas desde que fue interceptado por hombres vestidos de negro en Cotiza.

