Familiares de trinitense fallecido en el mar Caribe exigen a EE. UU. que presente pruebas de narcotráfico
Familiares de Chad Joseph, el hombre de 26 años oriundo de Trinidad y Tobago, afirman que murió en el bombardeo junto con otro compatriota, de nombre Rishi Samaroo
Caracas/Foto: Guardian.- Familiares del trinitense que presuntamente murió en uno de los más recientes ataques de EE. UU. en el mar Caribe, exigieron pruebas que demuestren que traficaba drogas junto a los otros sujetos que iban a bordo de la embarcación y también murieron.
Familiares de Chad Joseph, el hombre de 26 años oriundo de Trinidad y Tobago, afirman que murió en el bombardeo junto con otro compatriota, de nombre Rishi Samaroo.
"Me siento muy dolido. ¿Saben por qué? Donald Trump les quitó a sus familias un padre, un hermano, un tío y un sobrino. A Donald Trump no le importa lo que hace", afirmó a Reuters Afisha Clement, prima de Joseph. Calificó a su familiar como humilde, tranquilo y una figura paterna para su pequeña hija
"Si dicen que un barco lleva narcóticos, ¿dónde están los narcóticos? Queremos pruebas, queremos pruebas. No hay nada", agregó.
Por su parte, Cecil McClean, tío abuelo de Joseph, de 93 años, tildó el ataque de "asesinato perfecto". "No hay nada que puedan probar de que cruzan nuestras aguas con drogas. ¿Cómo pudo Trump demostrar que el barco traía narcóticos?", cuestionó.
El Gobierno de Donald Trump ha ofrecido poca información en torno a los ataques, incluyendo la identidad de los muertos o datos sobre los presuntos cargamentos de droga.
El ataque
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes un “ataque cinético letal” contra una embarcación en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, el cual, según dijo, dejó “seis narcoterroristas varones” muertos, entre los que estaría el trinitense.
“Esta mañana, el secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (DTO) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSouthCom), frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Según el mandatario, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que la “embarcación transportaba narcóticos”, estaba vinculada con “redes narcoterroristas ilícitas” y transitaba por una ruta conocida por “organizaciones criminales”.
“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque”, añadió.
Finalmente, Trump indicó que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”.
El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha sido cuestionado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de posible agresión contra Venezuela.
