Familiares denuncian que dos trinitenses murieron en el último ataque de EE. UU. en el Caribe

Caracas/Foto: Guardian.- Chad Joseph y un hombre identificado como Samaroo, dos ciudadanos trinitenses, fallecieron en el más reciente ataque de EE. UU. en el Caribe el martes pasado, que dejó un total de seis fallecidos, denunciaron familiares y allegados, quienes calificaron lo ocurrido como un "acto de maldad".

Los seres queridos de Joseph, quienes residen en la población de Las Cuevas, hablaron con el medio Guardian, de Trinidad y Tobago. Kern, amigo del hoy occiso, calificó de "inhumano" lo que hace EE. UU. en el Caribe.

"Lo que Estados Unidos hace allí, creo que es inhumano. Vuelas el barco, ¿y qué evidencia tiene realmente de si hay drogas y cosas así?", cuestionó. Asimismo, narró que la atmósfera en la comunidad pesquera era "de tristeza".

Por su parte, la madre de Joseph, Lenore Burnley, afirmó que el segundo de sus seis hijos no estaba involucrado en el tráfico de drogas. Sin un cuerpo para enterrar o cremar, Burnley dijo que confía en Dios para el cierre que su hijo merece.

"Dejo todo en manos de Dios. Él sabe, ve, y yo digo que te da lo que puedes soportar. No te daría lo que no puedes soportar. Entonces, dejo todo a Dios", acuñó.

De igual forma, manifestó la inconformidad por el asesinato de su hijo. "Lo encuentro incorrecto porque hay personas inocentes, pero seguirán haciendo y diciendo lo contrario. Entonces, no puedo justificar por otras personas, pero no está bien. La ley del mar es que se supone que deben detener el barco e interceptarlo, no volarlo así".

Entre tanto, la abuela de Joseph, Christine Clement, afirmó que su nieto estuvo viviendo en Venezuela en los últimos tres meses y había intentado regresar a casa antes, pero eso fracasó.

Cuando se le dijo que la muerte de su nieto está relacionada con en el presunto tráfico de drogas, rechazó la versión.

El ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación frente a las costas de Venezuela, el cual, según dijo, dejó “seis narcoterroristas varones” muertos.

“Esta mañana, el secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (DTO) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSouthCom), frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Según el mandatario, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que la “embarcación transportaba narcóticos”, estaba vinculada con “redes narcoterroristas ilícitas” y transitaba por una ruta conocida por “organizaciones criminales”.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque”, añadió.

Finalmente, Trump indicó que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha sido cuestionado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de posible agresión contra Venezuela.