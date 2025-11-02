País
Familiares exigen "conocer el paradero" de los cuatro tesistas de la UCV detenidos en las inmediaciones de Tocorón
Los detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, estudiantes y productores audiovisuales que participaban en la preproducción de un video de tesis de grado para la Universidad Central de Venezuela (UCV)
Caracas / Foto:@Manuelfilosofia.- Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de cuatro jóvenes venezolanos detenidos el 31 de octubre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras llevaban a cabo una actividad académica en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón).
Lea también: Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
Los detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, estudiantes y productores audiovisuales que participaban en la preproducción de un video de tesis de grado para la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Canaima Hernández, hermana de Marcela Hernández, informó que la familia ha acudido a diferentes sedes del Sebin "sin obtener respuestas".
“Nos dijeron que estaban en El Helicoide, fuimos hasta allá y nos dijeron que no están. También fuimos al Sebin de Maracay y tampoco nos dieron información. Necesitamos saber de su integridad, de que estén bien”, declaró Hernández en un video compartido en sus historias de Instagram.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón condenó el "silencio" de las autoridades y calificó la detención como un "acto arbitrario que vulnera los derechos fundamentales". “No existe justificación legal ni moral para ocultar el paradero de seres humanos cuyo único ‘delito’ fue ejercer la libertad de investigar, crear y pensar”, señaló la ONG en un comunicado.
Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigió al Estado venezolano "revelar de inmediato el paradero de los jóvenes y liberarlos de forma incondicional, recordando que la desaparición forzada constituye una violación grave del derecho internacional".
Colectivos del sector audiovisual, como Nuna Cine, también se sumaron a las denuncias, enfatizando que los jóvenes llevaban a cabo una actividad académica "legítima y pacífica".
“Crear no es un delito”, subrayaron en redes sociales, exigiendo respeto a los derechos académicos y profesionales de los estudiantes.
Ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra deja al menos 10 heridos
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
Familiares exigen "conocer el paradero" de los cuatro tesistas de la UCV detenidos en las inmediaciones de Tocorón
“No nos intimidarán”: presidente de Guyana promete justicia por atentado perpetrado por un venezolano
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
Así fue la felicidad del venezolano Miguel Rojas junto a sus hijos tras ganar la Serie Mundial (Video)
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
Índice Bursátil de Caracas cerró este 31 de octubre en 1.619,77 puntos
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
Tendencias
-
Mundo2 días.
Tragedia en Cali: joven fallece tras participar en un reto de licor en discoteca (Video)
-
País2 días.
Caso del periodista Joan Camargo: familia exige "respuesta y transparencia" al Estado venezolano
-
País2 días.
Onda Tropical N° 53: lluvias podrían prolongarse hasta el 2 de noviembre
-
Mundo2 días.
Juez ordena la detención de Jordan Goudreau tras no comparecer ante el tribunal
-
País2 días.
Profesores universitarios exigen la "libertad inmediata" del estudiante Javier Cisneros
-
Economía1 día.
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
-
País2 días.
Maduro acusa a EE. UU. de mantener una narrativa "extravagante, mentirosa y calumniosa” contra Venezuela
-
Sucesos1 día.
Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años