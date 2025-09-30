Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- La noticia sobre la muerte de una joven emprendedora y con planes de vida, conmocionó a la comunidad de Churuguara la noche del pasado jueves 25 de septiembre. En medio de la versión de una supuesta muerte autoinfligida, surgió un secreto a voces que se perfila como la punta del iceberg. Sin duda, una tragedia que enlutó al municipio Federación del estado Falcón. Joseddy Lucía Sánchez Querales de 26 años, murió en compañía de Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, el dueño de la finca, del arma de fuego incriminada y del vehículo donde fue encontrada. Mientras avanzan las averiguaciones, un vecino de la fallecida, confirmó que Joseddy y Jesús mantenían una relación extramarital, confirmando lo adelantado por medios locales. Sin embargo, enfatizó que dudan que se haya quitado la vida como se maneja, según la versión preliminar.

Lea también: Exclusivo: Las pistas detrás del femicidio de Alexandra Silva

"Sí, es cierto. La gente sabía que ella mantenía una relación con ese hombre que, a su vez es el marido de la exacaldesa Nayrobi Osticochea. Joseddy era la community manager de Nayrobi y trabajó con ella en la Alcaldía de Churuguara durante los últimos años", declaró quien pidió mantener el anonimato para no entorpecer el caso.

Destacó que según la familia de la joven madre y quien dejó huérfana a una niña de siete años, Jesús Schotborgh, conocido como “Chichito”, entre sus allegados; la pasó buscando por su casa el jueves, alrededor de las 5:30 p.m.

Joseddy Lucía fue encontrada muerta en el vehículo propiedad de Schotborgh en las adyacencias de la finca Nicaragua, en el sector El Tural del Paramito en Churuguara. El arma era del hombre que es conocido por ser político y que ocupó cargos en el ayuntamiento en el periodo en el cual su esposa asumió la alcaldía tras la muerte en el 2023 del alcalde electo. Según medios locales, ella acudió a esa casa para ponerle pestañas postizas a la exalcaldesa, pero su vecino desmintió esta versión.

Advertisement

Joseddy estudiaba en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ubicada en Coro, y trabajaba en la alcaldía del municipio Federación. La joven manejó las redes sociales a Nayrobi Osticochea (PSUV) durante su gestión como alcaldesa de Federación. Osticochea gobernó este municipio cuando murió el titular Argenis Arcaya (PSUV) el 11 de febrero del 2023. Estuvo como alcaldesa interina hasta las elecciones municipales de julio de 2025.

"A ella la vieron subiéndose a esa camioneta, alrededor de las 5:30 p.m. El tipo la fue a buscar en su casa, en la camioneta donde apareció muerta", enfatizó. "Supuestamente, él dijo a la policía que se bajó a abrir el portón y ella se metió un tiro en medio de una pelea. Si solo ellos dos iban en el carro, por qué apareció muerta en la parte de atrás. La exalcaldesa nunca fue detenida ni involucrada con el caso", aseveró.

"No coincide la versión con los hechos, y además, nosotros que la conocíamos tanto sabemos los planes que tenía. Era una muchacha alegre, estudiante de medicina y estaba haciendo las pasantías en el hospital Emigdio Ríos para graduarse", precisó. "Vendía cosas, era trabajadora y muy activa. Además, tenía su hija y todo lo daba por ella. Es muy lamentable que quieran cambiar lo que pasó. No creemos que se haya suicidado".

Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos. Foto: Cortesía.

Descartó el posible embarazo de la joven lo que resultó una especulación entre los pobladores, y remarcó que sus familiares y amigos exigen una investigación clara a los cuerpos de seguridad.

"Los familiares protestaron ayer domingo 28 porque exigen que se aclare lo que ocurrió y rechazan que ella se haya quitado la vida. Se habla en el pueblo de que el hombre movió contactos y mucha plata para evadir su responsabilidad y que solo lo acusen por el arma. Nosotros confiamos en el Cicpc y sabemos que van a dar con la verdad", recalcó al referir a la comisión del cuerpo detectivesco que trasladó una comisión hasta Churuguara.

Sobre la exmandataria regional Nayrobi Osticochea, apuntó que nunca estuvo detenida.

"Ella no está presa ni estuvo presa. No fue involucrada", reiteró. "Este lunes estaba en el hospital por una subida de tensión".

Advertisement

Hasta el momento de finalizar este reporte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no ha publicado información referente al caso en sus redes sociales oficiales.

Amigos y familiares de Joseddy le dieron su último adiós, este sábado 27 de septiembre.

Al menos 76 femicidios se registraron en el primer semestre de 2025, según Utopix

La ONG Utopix contabilizó un total de 76 femicidios en Venezuela, entre enero y junio del presente año, luego de que en el sexto mes se produjeran 15 de estos casos, partiendo de lo reseñado por medios de comunicación ante la falta de data oficial.

En un informe, la organización no gubernamental comentó además que junio ha sido hasta ahora el mes con mayor número de femicidios frustrados con 15. En ese lapso, también se computaron 16 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Perú, Trinidad y Tobago, Chile, España, Colombia y Ecuador.

Con respecto a los femicidios cometidos en el territorio nacional en el mes en cuestión, el desglose quedó de la siguiente forma: tres en Aragua, dos en Miranda, dos en Barinas, y dos Apure. Le siguieron Carabobo, La Guaira, Distrito Capital, Anzoátegui, Mérida y Zulia, con uno cada uno.

Advertisement













