Familiares piden "intervención" por colombianos "desaparecidos en la finca de la madre de Machado"

Caracas / Foto: @VenteDDHH.- Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo, Reinaldo Andrés Gutiérrez, "permanecen desaparecidos en Venezuela desde el pasado 26 de octubre, mientras se encontraban a cargo del cuidado de una finca propiedad de la madre de la dirigente opositora María Corina Machado", según denunciaron familiares a El Tiempo.

Lea también: Venezolanos encabezan solicitudes de asilo en países de la OCDE

Reinaldo Emilio Gutiérrez, residente en Venezuela desde hace más de 20 años, "gestionaba la finca, mientras que su hijo viajó desde Valledupar para visitarlo", aseguraron. Asimismo, dicen que desde entonces, "no se tiene información sobre su paradero".

Vente Venezuela denunció que ambos "fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del gobierno venezolano".

Según el comunicado de la organización en X, este caso corresponde a la aplicación del método "Sippenhaft", que consiste en "perseguir a familiares o allegados de una persona por motivos políticos". La organización exigió información sobre el "paradero de los desaparecidos y solicitó su libertad inmediata".

Los familiares señalaron que ambos ciudadanos "no tienen antecedentes judiciales ni participación política" y pidieron la "intervención de las autoridades colombianas, así como de organismos internacionales de derechos humanos, para garantizar su seguridad e integridad".

Advertisement

“¿Quién más que las autoridades colombianas puede colaborarnos con este tema?”, afirmaron los allegados, solicitando acciones diplomáticas urgentes.









