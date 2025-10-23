Mundo
Familias de dos vascos detenidos en Venezuela exigen su liberación tras más de un año en prisión
Las familias denunciaron que durante los trece meses de detención apenas han tenido contacto con los detenidos y desconocen su estado de salud, describiendo la situación como “injusta e insoportable”
Caracas / Foto: Archivo.- Las familias de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, dos ciudadanos bilbaínos detenidos en Venezuela desde septiembre de 2024, pidieron este jueves la liberación de los jóvenes, quienes permanecen encarcelados en la prisión de El Rodeo I, en el estado Miranda, bajo acusaciones de "espionaje y de planear un atentado contra el presidente Nicolás Maduro".
Bárbara Basoa, hermana de José María, aseguró que las imputaciones son “totalmente infundadas” y que tanto su hermano como Andrés habían viajado a Venezuela únicamente con fines turísticos, reseñan medios españoles.
Las familias denunciaron que durante los trece meses de detención apenas han tenido contacto con los detenidos y desconocen su estado de salud, describiendo la situación como “injusta e insoportable”.
Este jueves, el Parlamento Vasco emitió una declaración institucional de apoyo a los dos vascos, solicitando a las autoridades venezolanas que garanticen sus derechos fundamentales y procesales, incluyendo asistencia legal de confianza y comunicación continua con sus familias.
La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, enfatizó la necesidad de continuar con urgencia todas las gestiones diplomáticas y políticas para lograr su liberación.
Las familias también agradecieron al Ministerio de Asuntos Exteriores, así como a la embajada y el consulado español, por el acompañamiento brindado y solicitaron que sigan trabajando hasta que puedan regresar a casa.
José María Basoa, de 35 años, residía en Suiza antes de su detención, mientras que Andrés Martínez, un fontanero, viajaba en busca de empleo. Ambos partieron de Madrid a Caracas el 17 de agosto de 2024 y tras no regresar según lo previsto, sus familias denunciaron su desaparición ante la Ertzaintza el 9 de septiembre.
Desde su arresto, las autoridades venezolanas los han acusado de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español y de planear acciones contra el gobierno venezolano, acusaciones que España ha negado de manera reiterada, calificando la detención como injusta.
