País
FANB acusó a la "ultraderecha" de pedir un "ataque militar" de EE. UU.
Las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) emitieron un pronunciamiento en el que rechazaron “las declaraciones de la ultraderecha apátrida y fascista” que, según dijeron, “promueven una invasión del imperio norteamericano contra Venezuela”
Caracas/Foto: Cortesía.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acusó este viernes a la “ultraderecha” —en alusión a sectores de la oposición— de solicitar supuestamente a Estados Unidos un “ataque militar” contra Venezuela.
Lea también: Yván Gil pidió a la comunidad internacional "impulsar la refundación de la ONU"
Las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) emitieron un pronunciamiento en el que rechazaron “las declaraciones de la ultraderecha apátrida y fascista” que, según dijeron, “promueven una invasión del imperio norteamericano contra Venezuela”.
José Hernández, comandante de la REDI Marítima e Insular, calificó a los presuntos promotores de esas posturas como “auténticos cobardes y traidores de la patria, que pretenden gobernar este país y entregar nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, en un video publicado en Instagram.
Aunque no precisó nombres, Hernández señaló que las solicitudes de “sanciones e invasiones a Venezuela” provendrían “desde la comodidad y el lujo del continente europeo”.
“Es un acto miserable, despreciable e inmoral promover la guerra y acabar con seres humanos. Los que promueven sanciones e invasiones desprecian su heroica historia, sus propias raíces y a su pueblo”, añadió.
El comandante insistió en que la FANB “jamás permitirá” que una “clase política traidora y entreguista” gobierne el país y consideró que pedir “agresiones militares y acciones bélicas” para “asesinar” al presidente Nicolás Maduro sería “un auténtico delito de traición a la patria”. Confiado, dijo que “más pronto que tarde serán juzgados por la ley y la justicia”.
“La FANB y el pueblo de Venezuela, que hoy se encuentra en resistencia y en ofensiva permanente, desprecia a los cobardes que promueven una invasión contra Venezuela. Son traidores de la patria y más pronto que tarde serán juzgados por la ley y la justicia”, recalcó.
Por su parte, Pedro González, comandante de la REDI Occidental, expresó su “más categórico y contundente rechazo” a las declaraciones atribuidas a “un delincuente prófugo de la justicia”, sin identificarlo directamente. En otro video publicado en la misma plataforma, González describió al supuesto autor como “un cobarde y despreciable ser, perteneciente a la extrema derecha fascista” que habría pedido un ataque militar contra el “sagrado suelo” venezolano y contra “el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien es el presidente constitucional”.
“Los venezolanos que amamos a este país le decimos a la extrema derecha fascista que todo aquel que promueva una invasión extranjera o un ataque militar será considerado traidor a la patria y criminal de guerra, y así será juzgado”, subrayó.
Las REDI también reiteraron su lealtad a Maduro y su compromiso con la defensa de la soberanía e independencia nacional, y aseguraron que se mantienen desplegadas en el territorio para neutralizar “cualquier intento de agresión”.
¿Qué dijo Vladimir Padrino López?
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela se sigue preparando ante el despliegue militar de Estados Unidos que, según sus palabras, se acerca “cada día más” a las costas del país.
Durante una alocución transmitida por el canal estatal VTV, Padrino López subrayó que los efectivos de la FANB permanecen “inquebrantables, decididos y firmes en la defensa de cada centímetro del territorio nacional”.
“Estamos enfrentando la peor amenaza en más de 100 años, amenaza militar del despliegue aeronaval de los Estados Unidos, cada día acercándose más a costas venezolanas (...) Nos estamos preparando todos los días", afirmó.
El ministro explicó que la FANB y todas las instituciones del Estado están concentradas en la defensa de la nación, que describió como “realmente amenazada por una de las potencias militares más grandes del mundo”. Asimismo, acusó a Washington de “asesinar personas extrajudicialmente en el Caribe y en el Pacífico”.
"Nosotros estamos aquí, trabajando, sin miedo, sin temores, sin dejarnos amedrentar, estamos haciendo el trabajo que corresponde porque el país necesita seguir su marcha", dijo.
Padrino López calificó como “un acto de cobardía” las declaraciones de quienes desde Europa llaman a la agresión y la invasión contra Venezuela. “La FANB no va a permitir aquí un gobierno arrodillado, esclavo de los intereses de Estados Unidos”, agregó.
El ministro también criticó a los sectores que promueven la “guerra” en el país: “No tienen idea de lo que eso significa. A esos canallas, cobardes, que llaman a la invasión, que sigan jugando su papel sucio; nosotros seguiremos defendiendo la patria, porque para eso se necesita valentía”.
Finalmente, Padrino López recordó que la CIA “está presente en todo el mundo, y Venezuela no es la excepción”, y destacó que, pese a las “agresiones” de EE. UU., el pueblo se mantiene unido.
Aumenta la tensión entre EE. UU. y Colombia: Gobierno de Trump anuncia sanciones contra Gustavo Petro
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.631,36 puntos este 24 de octubre
New York Times: Con los bombardeos en el Caribe, la Casa Blanca hace alarde de su indiferencia ante la ley
FANB acusó a la "ultraderecha" de pedir un "ataque militar" de EE. UU.
El más poderoso de su flota: EE. UU. envía el USS Gerald R. Ford al Caribe para combatir el narcotráfico
Yván Gil pidió a la comunidad internacional "impulsar la refundación de la ONU"
Parroquia La Candelaria celebrará dos misas por la canonización de los santos venezolanos
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
Planeaba huir del país: detenido joven en el Zulia por asesinar una señora de 70 años en su vivienda
El futuro de Warner Bros. Discovery en revisión: la compañía estudia una posible venta
Gobierno anuncia el pago del primer mes de aguinaldos para pensionados del IVSS
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.473,20 puntos este 22 de octubre
Tendencias
-
País2 días.
Maduro dice que Venezuela cuenta con “más de 5.000” misiles para la defensa antiaérea
-
Economía1 día.
Delcy Rodríguez dice que EE. UU. "busca perturbar acuerdos gasíferos de Venezuela con el Caribe"
-
Sucesos1 día.
Detenida mujer que quemó a su hijo con una cucharilla caliente en Caracas
-
País2 días.
Cabello expresa su apoyo a Petro: “Los ataques a Colombia también son ataques a Venezuela”
-
Mundo2 días.
EE. UU. anuncia segundo ataque en el Pacífico contra embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico
-
Sucesos1 día.
Adolescente de 15 años le confesó a su maestra que sufría abusos sexuales por parte de un tío político
-
Vitrina1 día.
Danny Ocean habla sobre Venezuela y aclara que sus canciones "no son manifiestos o algo político"
-
Mundo1 día.
Familias de dos vascos detenidos en Venezuela exigen su liberación tras más de un año en prisión