FANB desmanteló campamento utilizado para fabricar embarcaciones de “interés criminalístico” en Zulia
El hallazgo forma parte de la operación Relámpago del Catatumbo, un despliegue militar activo en los estados Zulia y Táchira que busca combatir el narcotráfico y la violencia en la región
Caracas / Foto: @dhernandezlarez.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó tres embarcaciones con “interés criminalístico” en el estado Zulia, según informó este lunes el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez.
En su cuenta en Instagram, el militar explicó que, durante labores de patrullaje y reconocimiento, efectivos de la FANB localizaron un “campamento clandestino” que funcionaba como “astillero para la reparación y construcción de embarcaciones artesanales” en el sector Los Jobitos, parroquia San José, municipio Miranda.
En el lugar fueron incautados ocho envases plásticos con 200 litros de gasolina cada uno, 22 tambores para almacenar resina, siete rollos de fibra de vidrio, 30 tablas de madera y una viga de carga utilizada en la fabricación de las naves, detalló Hernández Lárez.
Aunque no precisó si hubo personas detenidas, el funcionario indicó que el procedimiento fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP).
El hallazgo forma parte de la operación Relámpago del Catatumbo, un despliegue militar activo en los estados Zulia y Táchira que busca combatir el narcotráfico y la violencia en la región.
En los últimos meses, la FANB ha destruido varios campamentos utilizados para fabricar embarcaciones destinadas al tráfico de drogas. En agosto pasado, por ejemplo, Hernández Lárez reportó el desmantelamiento de una instalación similar en Delta Amacuro, donde se incautaron 30.000 litros de diésel, 820 litros de resina, tubos plásticos y planos para moldes de embarcaciones, entre otros materiales.
