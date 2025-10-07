FANB despliega aviones Sukhoi para patrullar las costas venezolanas ante “amenazas” de Estados Unidos

Caracas/Foto: Archivo.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó este fin de semana aviones de combate Sukhoi, de fabricación rusa, para intensificar el patrullaje de las costas venezolanas, en respuesta a la creciente tensión y a las "amenazas" por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con la periodista Madeleine García, el Ministerio de Defensa “responderá” al país norteamericano “dependiendo” a la escalada de “agresión” contra el territorio.

“Se lee: el que entendió entendió. Estados Unidos amenaza a Venezuela y de acuerdo a la escalada de agresión la Fuerza Armada responderá ha dicho el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López”, publicó.

El Gobierno de Nicolás Maduro desplegó este sábado y domingo en la zona operativa de defensa integral de Nueva Esparta un operativo militar para afianzar el sistema de protección ante las “agresiones imperiales”.

Los militares están ejecutando misiones de patrullaje, vigilancia, exploración marítima, sobrevuelo de “reconocimiento” de la franja costera y lanzamiento de carga.

Tensiones entre EE. UU. y Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro se ha intensificado notablemente en los últimos meses, principalmente a raíz del despliegue naval y aéreo estadounidense en el mar Caribe.

El gobierno de Donald Trump ha justificado este movimiento militar como una operación reforzada de lucha contra el narcotráfico y el "narcoterrorismo", argumentando que busca detener las “toneladas de drogas" que salen de la región.

El despliegue naval, que ha sido calificado por analistas como el más grande en la región desde 1965, incluye destructores, buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35 estacionados en Puerto Rico. Esta operación ha incluido ataques directos y el hundimiento de al menos cuatro embarcaciones cargadas con drogas, que, según Washington, estaban vinculadas a grupos criminales venezolanos.

Ante esto, el gobierno de Nicolás Maduro adoptó una postura de rechazo enérgico, calificando el despliegue estadounidense como una "amenaza", "asedio" y "provocación" directa a la soberanía nacional.

Asimismo, Caracas niega rotundamente las acusaciones de narcotráfico y sostiene que la lucha antidrogas es un "falso pretexto" que la administración Trump utiliza para justificar un "plan de amenaza militar" con el objetivo final de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

En respuesta al cerco naval, Venezuela ha tomado medidas militares y de movilización interna. Esto incluye el despliegue de buques propios en aguas del Caribe, la realización de ejercicios militares de defensa territorial y la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana.







