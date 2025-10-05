FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas

Caracas/Foto: Archivo.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyó este domingo un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano Neblina 2025.

Según informó el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, detalló que el operativo se llevó a cabo en el municipio Atabapo, donde se detectó y desmanteló una instalación utilizada para la explotación ilegal de recursos naturales.

Durante la acción militar, fueron incautados y posteriormente incinerados diversos materiales logísticos esenciales para la actividad ilícita. Estos incluyeron 600 litros de gasolina, 150 litros de diésel, una bomba de succión de agua, un generador eléctrico, 25 alfombras tipo tamiz y otros implementos.

Hernández Lárez recordó la prohibición expresa de la "construcción de viviendas y cualquier tipo de explotación minera a cielo abierto" en la zona.

Aunque no se reportaron detenidos en este incidente específico, la FANB reafirmó que estas acciones buscan proteger los espacios naturales, incluidos parques nacionales y reservas forestales, que caracterizan a la Amazonía venezolana.