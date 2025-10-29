FANB destruye campamentos Tancol en Amazonas y neutraliza aeronave del narcotráfico en Apure

Caracas / Foto: @dhernandezlarez.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó este miércoles la destrucción de dos campamentos logísticos utilizados por los grupos terroristas armados y narcotraficantes de Colombia (Tanco) en el estado Amazonas.

Según el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, la operación se desarrolló en el marco de la Operación “Neblina 25”, en jurisdicción de la REDI Guayana, municipio Atures.

De acuerdo con el reporte militar, las unidades de combate mixtas de la FANB localizaron y destruyeron dos casas logísticas empleadas por los grupos irregulares.

En el primer punto, fueron retenidos un vehículo Toyota Land Cruiser azul, 45 cartuchos calibre 7,62x51 mm, 25 cartuchos calibre 5.56 mm, 38 panfletos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 20 chalecos tácticos, dos radios transmisores y cuatro bombonas de alta presión.

En el segundo campamento, las fuerzas castrenses incautaron 86 cartuchos calibre 7,62x51 mm, 40 cartuchos 5.56 mm, dos cargadores de fusil, 43 panfletos del ELN, 30 chalecos tácticos, dos radios transmisores y 2.000 litros de gasolina.

El material de interés criminalístico fue registrado y destruido en el lugar, informó Hernández Lárez, quien añadió que el procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público.

El alto oficial reiteró que Venezuela es “una zona de paz, de derecho y de justicia”, y aseguró que la FANB mantiene operaciones continuas para neutralizar a los grupos del narcotráfico internacional que intentan usar el territorio nacional como plataforma para sus actividades ilícitas.

Operativo aéreo en Apure

En una acción paralela, efectivos de la Unidad de Reacción Rápida (URRA) en Apure, llevaron a cabo patrullajes de seguridad y defensa fronteriza en la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, específicamente en la Finca San Felipe, sector Capanaparo.

Durante el operativo aéreo, las fuerzas identificaron e inutilizaron una aeronave tipo Cessna 310, siglas XBRED, presuntamente empleada para operaciones del narcotráfico.

En la misma zona fue localizada y destruida una camioneta Toyota chasis largo, color blanco, y desmantelado un campamento logístico que albergaba combustible de aviación, gasolina, lubricantes, alimentos, paneles solares, lavadoras, congeladores y equipos de comunicación. También se procedió a la destrucción de un punto de observación tipo hangar oculto en un bosque de galería.

De acuerdo con las autoridades, estas operaciones forman parte de la ofensiva nacional contra el narcotráfico y de la política de defensa territorial impulsada por el Comando Estratégico Operacional de la FANB, que busca mantener el control soberano del espacio venezolano y evitar que estructuras criminales extranjeras utilicen el país como plataforma de tránsito o acopio de drogas.