País
FANB destruye campamentos Tancol en Amazonas y neutraliza aeronave del narcotráfico en Apure
El jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, afirmó que la FANB mantiene operaciones continuas para neutralizar a los grupos del narcotráfico internacional que intentan usar el territorio nacional como plataforma para sus actividades ilícitas
Caracas / Foto: @dhernandezlarez.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó este miércoles la destrucción de dos campamentos logísticos utilizados por los grupos terroristas armados y narcotraficantes de Colombia (Tanco) en el estado Amazonas.
Lea también: Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
Según el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, la operación se desarrolló en el marco de la Operación “Neblina 25”, en jurisdicción de la REDI Guayana, municipio Atures.
De acuerdo con el reporte militar, las unidades de combate mixtas de la FANB localizaron y destruyeron dos casas logísticas empleadas por los grupos irregulares.
En el primer punto, fueron retenidos un vehículo Toyota Land Cruiser azul, 45 cartuchos calibre 7,62x51 mm, 25 cartuchos calibre 5.56 mm, 38 panfletos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 20 chalecos tácticos, dos radios transmisores y cuatro bombonas de alta presión.
En el segundo campamento, las fuerzas castrenses incautaron 86 cartuchos calibre 7,62x51 mm, 40 cartuchos 5.56 mm, dos cargadores de fusil, 43 panfletos del ELN, 30 chalecos tácticos, dos radios transmisores y 2.000 litros de gasolina.
El material de interés criminalístico fue registrado y destruido en el lugar, informó Hernández Lárez, quien añadió que el procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público.
El alto oficial reiteró que Venezuela es “una zona de paz, de derecho y de justicia”, y aseguró que la FANB mantiene operaciones continuas para neutralizar a los grupos del narcotráfico internacional que intentan usar el territorio nacional como plataforma para sus actividades ilícitas.
Operativo aéreo en Apure
En una acción paralela, efectivos de la Unidad de Reacción Rápida (URRA) en Apure, llevaron a cabo patrullajes de seguridad y defensa fronteriza en la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, específicamente en la Finca San Felipe, sector Capanaparo.
Durante el operativo aéreo, las fuerzas identificaron e inutilizaron una aeronave tipo Cessna 310, siglas XBRED, presuntamente empleada para operaciones del narcotráfico.
En la misma zona fue localizada y destruida una camioneta Toyota chasis largo, color blanco, y desmantelado un campamento logístico que albergaba combustible de aviación, gasolina, lubricantes, alimentos, paneles solares, lavadoras, congeladores y equipos de comunicación. También se procedió a la destrucción de un punto de observación tipo hangar oculto en un bosque de galería.
De acuerdo con las autoridades, estas operaciones forman parte de la ofensiva nacional contra el narcotráfico y de la política de defensa territorial impulsada por el Comando Estratégico Operacional de la FANB, que busca mantener el control soberano del espacio venezolano y evitar que estructuras criminales extranjeras utilicen el país como plataforma de tránsito o acopio de drogas.
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
"Back to the basics": la revolución Trump llegó a los militares de Estados Unidos
Trinidad y Tobago afirma que cooperación con EE. UU. busca combatir la "delincuencia transnacional"
Ministerio de Hidrocarburos propone a Maduro suspender acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago
Dominica, Barbados y el Gran Caribe se ofrecen como intermediarios entre Estados Unidos y Venezuela
Cabello asegura que maniobras militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago son una “provocación directa” a Venezuela
Leopoldo López dice que el intento de Maduro de despojarlo de la nacionalidad es “inconstitucional"
Tendencias
-
Mundo17 horas.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
La Lupa2 días.
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
-
Sucesos2 días.
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
-
Economía2 días.
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
-
Economía2 días.
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
-
Mundo2 días.
Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
-
Sucesos2 días.
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre