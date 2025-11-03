FANB destruye otro campamento Tancol en el Zulia: hallaron brazaletes de las FARC

Caracas/Foto: Milicia Bolivariana.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyó en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia un nuevo campamento Tancol, en el que hallaron municiones y brazaletes alusivos a las FARC, la extinta guerrilla colombiana, informó la Milicia Bolivariana este lunes.

En una publicación en Instagram, ese componente de la FANB señaló que el operativo se llevó a cabo en la zona binacional compartida con Colombia.

La institución precisó que en el campamento encontraron 20 brazaletes alusivos al "Frente 33 de las FARC". Según la publicación, también se incautaron un rifle, dos chalecos tácticos, un sombrero, dos portacargadores, un bolso táctico, un par de botas militares, dos pares de botas negras, cinco pantalones impermeables, un traje de buzo y 125 cartuchos de diferentes calibres.

"Venezuela es tierra de paz, nuestro territorio nacional no está en venta, no se enajena, ni se alquila, la soberanía se respeta", resaltó la Milicia. Además, compartió imágenes donde se aprecia la destrucción del campamento.

El componente no detalló si hubo personas aprehendidas en el hecho.

El miércoles de la semana pasada, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó sobre la destrucción de tres campamentos vinculados con el narcotráfico en los estados Amazonas y Apure.

Según cifras del Gobierno venezolano, hasta agosto se han incautado más de 60.000 kilos de drogas en distintas regiones del país.