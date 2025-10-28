País
FANB intercepta aeronave proveniente de las islas del Caribe por "violar el espacio aéreo venezolano"
La aeronave fue detectada por los radares del sistema de exploración aeroespacial, declarada como blanco de interés y vector hostil, y fue interceptada tanto en el aire como en tierra
Caracas / Foto: @dhernandezlarez.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó este martes sobre la interceptación de una aeronave proveniente de las islas del Caribe que "ingresó de manera ilícita al espacio aéreo venezolano sin cumplir con el plan de vuelo establecido".
El Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, explicó en su cuenta de Instagram que la aeronave, un Cessna 310 con siglas XBRED, apagó su transponder y suprimió las comunicaciones mientras se dirigía hacia el sur del país, específicamente al estado Apure.
La aeronave fue detectada por los radares del sistema de exploración aeroespacial, declarada como blanco de interés y vector hostil, y fue interceptada tanto en el aire como en tierra.
El Cessna aterrizó en una pista fronteriza no autorizada del municipio Rómulo Gallegos, donde las autoridades militares procedieron a su inmovilización e inutilización conforme a la Ley de Control para la Defensa Aeroespacial Integral del Espacio Aéreo Venezolano y los protocolos de seguridad nacional.
Hernández Lárez subrayó que Venezuela "no permite violaciones a su soberanía, y enfatizó que el país no produce, procesa ni consume drogas estupefacientes o psicotrópicas, en referencia a la prevención de actividades relacionadas con el narcotráfico".
La FANB detalló que con este caso, se alcanzan 412 aeronaves inutilizadas históricamente, de las cuales 21 corresponden al año 2025, como parte de los ejercicios de control y seguridad aérea implementados en todo el territorio nacional.
La intercepción se produce en un contexto de crecientes tensiones en la región. Venezuela había denunciado previamente una “provocación militar” tras la llegada del destructor USS Gravely a Puerto España, en operaciones conjuntas con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) y supervisadas por el Comando Sur estadounidense.
Caracas sostiene que estas maniobras, que se llevan a cabo entre el 26 y 30 de octubre, constituyen una “amenaza hostil contra Venezuela” y podrían ser el preludio de una agresión militar.
El gobierno venezolano también informó sobre la captura de un grupo de presuntos “mercenarios” vinculados a la CIA, quienes supuestamente planeaban un ataque de “falsa bandera” desde aguas trinitenses, recordando casos históricos como el del Acorazado Maine (1898) y el Golfo de Tonkín (1964) como ejemplos de pretextos utilizados por Estados Unidos para intervenir militarmente en la región.
