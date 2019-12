Fedecámaras: “Las sanciones y el apagón generaron esta nueva dinámica de dolarización”

Caracas/ Foto: @Vladi_VillegasP. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cussano, aseguró este lunes que las sanciones impuestas contra el régimen, y el apagón nacional de este año, causaron que el dólar haya cobrado más vida en el país, para que se dé una dinámica de dolarización no oficial.

“Efectivamente parece que las sanciones y el apagón nacional generaron esta nueva dinámica de dolarización por la fuerza de la gente para superar la situación. Tras el apagón nacional el dólar era la única divisa con la que se podía tranzar, el bolívar no lo quiere nadie porque pierde su valor, y eso hizo que el dólar tuviera un mayor predominio en el mercado. También llegaron 3.000 millones de dólares por la vía de la empresa privada. El 55% de la economía de Venezuela hoy la dominan los privados“, comentó el empresario en una entrevista realizada por el periodista Vladimir Villegas, en su programa “Vladimir a la 1” transmitido por Globovisión.











Cussano, aseveró que se “ganó la batalla ideológica” porque las fuerzas vivas de la gente superaron la situación de crisis, sin embargo, enfatizó que la única forma de que haya estabilidad económica es que haya estabilidad general en el país, y que para que eso ocurra, se debe convertir en servicios públicos de calidad. En su opinión, la dolarización oficial se puede dar únicamente cuando haya estabilidad, y a su juicio, está muy lejos de que esté pasando en estos momentos: “La dolarización puede ser viable si hay un acuerdo político, pero también puede ser viable la recuperación de nuestra moneda”, precisó.

“Hay países donde el sistema cooperativista no desplaza la libertad de mercado y de la propiedad privada, pero hay muchas cooperativas dilapidadas que se convirtieron en corrupción. En lo personal no avalé esa constitución (vigente), pero es el documento que me vincula con todos los venezolanos, y sobre ella debemos trabajar. No creo que nadie quiera que el sistema de salud no funcione, que no entre la ayuda humanitaria, que no se pueda elevar el drama de los servicios públicos. Sin electricidad no hay crecimiento. El momento de país es de elevarnos sobre nuestras cicatrices y la solución pasa por los venezolanos”, destacó.

Objetivos de Fedecámaras

Asimismo, afirmó que la institución que preside aboga porque se respete la Constitución y se reinstitucionalice el país, pero si eso no ocurre, a nivel internacional buscarán mecanismos para recuperar la vida de la empresa privada: “Muchas son cementerios de maquinaria, el Estado compró hatos de pescado, eso tiene que volver a la empresa privada.











“Venezuela es un tema de modelo de país, sea con Maduro o con Guaidó necesitamos que se reactive la economía. El petróleo es una realidad, pero hay que diversificar la economía, tenemos la capacidad para ser autosustentables, lo que hace falta es políticas públicas. Qué difícil es nadar por encima de la subjetividad o el pensamiento obtuso de algunos, las expropiaciones perdieron la confianza de la empresa privada y de la inversión internacional”, recalcó.

Diáspora y recuperación eléctrica

En otro orden de ideas, dijo que la diáspora generó grandes vacíos en capacidades técnicas, por lo que 2020 será un año en extremo complejo, que no debería admitir individualismos, ni sesgo ideológico. Expresó que Venezuela puede entrar en el año de la pérdida de la República, pero también pudiera ser el año de la conciliación. Al mismo tiempo, se mostró favorable sobre el proyecto de la CAF que serviría para la recuperación eléctrica en Venezuela

“Si para rescatar el aparato eléctrico tenemos una financiación de la CAF, y hay una oficina de la ONU que será garante de los pagos, para que no haya corrupción, y al final eso no vuelva a las manos de los que lo destruyeron, sino de la empresa privada, que no sea un alegrón de momento, por supuesto que lo apoyamos. No podemos seguir en mezquindades por cuestiones ideológicas. Nos hemos reunido con Fedacámaras de otros países, todos coinciden en generar capacidades de inversión”, precisó.

El Petro y la Fuerza Armada

Por último, manifestó que el éxito del Petro no es como lo afirma el régimen, debido a que las criptomonedas se basan en la confianza, y en ese sentido, el Petro no tiene tranzabilidad, y parece “no tener largo aliento en el 2020”.

“La Fuerza Armada hoy está incluida en la productividad, en cuidar las instancias que hacen más o menos viable la empresa privada. En 2020 los militares tienen la oportunidad de darle el soporte y la seguridad para que haya mejor seguridad en las vías, en los aeropuertos. Podemos construir y diseñar un país donde entremos todos, reconociéndonos como iguales, donde haya oportunidad de crecer a través del esfuerzo y el trabajo”, aseveró.

Sentenció diciendo que cada uno de los actores civiles y políticos tienen el deber de cumplir un rol para lograr que el Estado sea promotor de la empresa privada otorgando incentivos que no sean permisivos con “sistemas como por ejemplo lo fue Cadivi”.

