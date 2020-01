Félix Hernández luchará por un lugar en la rotación de los Bravos de Atlanta

Caracas/ Foto: Getty Images. El lanzador venezolano Félix Hernández, firmó este lunes un contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, procedente de los Marineros de Seattle; sin embargo, optará por hacer el equipo y ocupar el quinto lugar en la rotación de abridores.

Hernández, de 33 años, tiene invitación para participar en el spring training. Asimismo, el periodista Jon Heyman detalló que el criollo obtendrá un contrato por un año y un millón de dólares en caso de que se incorpore a la nómina de 40 peloteros de los Bravos.

El pitcher viene de acumular su peor temporada en las Grandes Ligas, luego de que cerró con marca de una victoria, ocho derrotas, efectividad de 6.40, en las 15 aperturas que realizó con los Marineros, quienes decidieron no renovarle el contrato.

El “Rey Félix” figuró entre los mejores y más durables lanzadores en las Grandes Ligas durante más de una década, un periodo que incluyó seis selecciones al Juego de Estrellas, así como el trofeo Cy Young de la Liga Americana en 2010. El derecho venezolano pasó sus 15 años como jugador con la franquicia de Seattle. En 2013 firmó un contrato de siete años y 175 millones de dólares.

Por su parte, los Bravos, bicampeones de la División Este de la Liga Nacional, tienen previsto efectuar su primer entrenamiento de lanzadores y receptores para el próximo 13 de febrero. Los cuatro abridores fijos del conjunto de Georgia son: Cole Hamels, Mike Foltynewicz, Mike Soroka y Sean Newcomb.

