Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"

Caracas/Foto: EFE.- El exdirector técnico de La Vinotinto, Fernando "Bocha" Batista, habló de su salida de la selección venezolana y la frustración que significó para él no poder llevarla a su primer mundial, aunque se mostró confiado en que en el futuro, se valorarán "muchas cosas" que hicieron bajo su mandato.

Lea también: Greeicy rompe el silencio tras la detención de su padre por presunta tortura y secuestro

Durante una entrevista con ESPN, el argentino además expresó su certeza de que Venezuela asista a un Mundial en un corto plazo.

"Estoy muy tranquilo porque Venezuela va a ir al Mundial en el corto plazo. Lo estuvimos hablando (la posibilidad de seguir), pero la realidad es que yo en su momento dije que quería terminar y ver, que la idea era el Mundial y después veíamos. No iba pensando para adelante, a mí me gusta mirar el hoy y no salirme de eso", expresó Batista.

Sobre la eliminación, reconoció que fue "muy duro" por "la bronca y la amargura". "Teníamos el sueño de estar en el Mundial. Hicimos un inicio de Eliminatorias muy bueno, la mejor localía de la historia. En el grupo de la Copa América sacamos 9 de 9".

"En el transcurso de la Eliminatoria tuvimos momentos malos, altibajos, pero teníamos el sueño de ir por primera vez al Mundial. Yo quería llegar a los últimos partidos con posibilidades, que en las anteriores Eliminatorias no había pasado, y aunque hoy cierta parte de la gente esté enojada, creo que lo van a valorar", precisó.

Advertisement

El excolaborador de Néstor Pekerman además admitió que "la frutillita del postre" hubiera sido ir al Mundial.

"Nos quedamos en la última fecha con un partido raro (3-6 con Colombia), con mucho nerviosismo. Pero en este proceso Venezuela fue dos veces al Mundial Sub 17, pasó fase de grupos, hico el mejor Preolímpico Sub 23, hay una camada de jugadores, de los que jugaron con Argentina el otro día, que los fuimos trabajando y son el futuro. Hoy la bronca está, pero creo que en el futuro van a valorar muchas cosas que hicimos", insistió.

Batista también precisó que le quedó "la cuota pendiente de no haber sacado resultados de visitante".

Por otro lado, señaló que mantiene una relación "excelente" con el presidente de la FVF, Jorge Giménez. Al mismo tiempo, dijo que este "está cambiando el fútbol venezolano, hace que no falte nada y vive para la selección y los clubes".

"Terminamos bien, yo le dije que jamás iba a ser un problema para Venezuela y terminamos los dos llorando", completó.