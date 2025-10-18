Deportes
Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"
Sobre la eliminación, reconoció que fue "muy duro" por "la bronca y la amargura"
Caracas/Foto: EFE.- El exdirector técnico de La Vinotinto, Fernando "Bocha" Batista, habló de su salida de la selección venezolana y la frustración que significó para él no poder llevarla a su primer mundial, aunque se mostró confiado en que en el futuro, se valorarán "muchas cosas" que hicieron bajo su mandato.
Lea también: Greeicy rompe el silencio tras la detención de su padre por presunta tortura y secuestro
Durante una entrevista con ESPN, el argentino además expresó su certeza de que Venezuela asista a un Mundial en un corto plazo.
"Estoy muy tranquilo porque Venezuela va a ir al Mundial en el corto plazo. Lo estuvimos hablando (la posibilidad de seguir), pero la realidad es que yo en su momento dije que quería terminar y ver, que la idea era el Mundial y después veíamos. No iba pensando para adelante, a mí me gusta mirar el hoy y no salirme de eso", expresó Batista.
Sobre la eliminación, reconoció que fue "muy duro" por "la bronca y la amargura". "Teníamos el sueño de estar en el Mundial. Hicimos un inicio de Eliminatorias muy bueno, la mejor localía de la historia. En el grupo de la Copa América sacamos 9 de 9".
"En el transcurso de la Eliminatoria tuvimos momentos malos, altibajos, pero teníamos el sueño de ir por primera vez al Mundial. Yo quería llegar a los últimos partidos con posibilidades, que en las anteriores Eliminatorias no había pasado, y aunque hoy cierta parte de la gente esté enojada, creo que lo van a valorar", precisó.
El excolaborador de Néstor Pekerman además admitió que "la frutillita del postre" hubiera sido ir al Mundial.
"Nos quedamos en la última fecha con un partido raro (3-6 con Colombia), con mucho nerviosismo. Pero en este proceso Venezuela fue dos veces al Mundial Sub 17, pasó fase de grupos, hico el mejor Preolímpico Sub 23, hay una camada de jugadores, de los que jugaron con Argentina el otro día, que los fuimos trabajando y son el futuro. Hoy la bronca está, pero creo que en el futuro van a valorar muchas cosas que hicimos", insistió.
Batista también precisó que le quedó "la cuota pendiente de no haber sacado resultados de visitante".
Por otro lado, señaló que mantiene una relación "excelente" con el presidente de la FVF, Jorge Giménez. Al mismo tiempo, dijo que este "está cambiando el fútbol venezolano, hace que no falte nada y vive para la selección y los clubes".
"Terminamos bien, yo le dije que jamás iba a ser un problema para Venezuela y terminamos los dos llorando", completó.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
Venezuela terminó cuarta finalista en el Miss Grand Internacional: Filipinas se lleva la corona
UCV suspende actividades el 20-Oct por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido
Tendencias
-
Economía2 días.
BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
-
Mundo2 días.
Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo2 días.
EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters
-
País1 día.
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
-
Mundo1 día.
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
-
Sucesos1 día.
Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
-
La Lupa1 día.
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
-
La Lupa1 día.
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica