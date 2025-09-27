Connect with us

Ferrocarril Caracas–Cúa no prestará servicio este fin de semana por mantenimiento

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) pidió comprensión y colaboración a los pasajeros durante la jornada, al tiempo que reiteró su compromiso con el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional y el bienestar colectivo"
Caracas / Foto: Archivo.- El Ministerio de Transporte informó el viernes que durante los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de alto impacto en la vía férrea de la línea Caracas–Cúa.

De acuerdo con el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), estas labores son necesarias para preservar la infraestructura ferroviaria, garantizar la seguridad operativa y ofrecer un servicio confiable a los usuarios.

La institución pidió comprensión y colaboración a los pasajeros durante la jornada, al tiempo que reiteró su compromiso con el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional y el bienestar colectivo".

La línea Caracas–Los Valles del Tuy, inaugurada en 2006, es actualmente el único tramo de transporte ferroviario comercial activo en el país. Su administración y operación están bajo la responsabilidad del IFE, creado en 1946 y formalizado como ente rector del transporte ferroviario en 2008 con la promulgación de la Ley del Transporte Ferroviario Nacional.





