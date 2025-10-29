Vitrina
Fijan la fecha en la que Sean 'Diddy' Combs' saldrá de la cárcel de Brooklyn
La fecha se estableció más de tres meses después de que un jurado dictara el veredicto de culpabilidad contra el rapero por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución
Caracas/Foto: Archivo.- Registros públicos de la Oficina Federal de Prisiones revelan que se fijó para el 8 de mayo de 2028, el día en el que Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión tras cumplir su condena de poco más de cuatro años por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.
De acuerdo con CNN, la fecha se estableció más de tres meses después de que un jurado dictara el veredicto contra el rapero.
A Combs lo sentenciaron a 50 meses de prisión después de dos meses de juicio. El magnate musical libró la peor parte al quedar absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, por los que enfrentaba décadas de cárcel e incluso la cadena perpetua.
La fecha de excarcelación de Sean 'Diddy' Combs evidencia el tiempo que ya ha cumplido, es decir, cerca de un año tras las rejas. Desde su arresto en septiembre de 2024, ha permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
La defensa del rapero no respondió a una solicitud de comentarios de parte de la cadena en torno al tiempo que estará en prisión. Sin embargo, previamente le dijo a CNN que habían contactado con el Gobierno de Donald Trump para hablar sobre un posible indulto.
La abogada de Combs, Nicole Westmoreland, señaló en agosto que, según ella, "nos hemos puesto en contacto y hemos mantenido conversaciones sobre un indulto". En aquel entonces, un funcionario de la Casa Blanca precisó que "no harían comentarios sobre la existencia o inexistencia de ninguna solicitud de clemencia".
Pero en el presente mes, el presidente Trump confirmó que el rapero le pidió un indulto presidencial. "Mucha gente me ha pedido indultos", incluido Combs, reveló.
