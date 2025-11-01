Filipinas, nueva pieza clave en la estrategia de EE. UU. para contener a China en el Pacífico

Caracas / Foto: Reuters - En el remoto archipiélago filipino de Batanes, a menos de 145 kilómetros de Taiwán, el zumbido de helicópteros y los ejercicios militares se han vuelto parte del paisaje. Lo que antes era una provincia tranquila y aislada, hoy se encuentra en el corazón de la estrategia de Estados Unidos para frenar la expansión militar china en el Pacífico.

El despliegue de tropas y misiles antibuque estadounidenses en el norte de Filipinas busca una meta concreta: bloquear el canal de Bashi, un estrecho paso marítimo de Filipinas y Taiwán, esencial para el acceso de la Armada china al océano Pacífico. “No se puede invadir Taiwán sin controlar el norte de Filipinas”, declaró a Reuters el exjefe de las Fuerzas Armadas filipinas, Emmanuel Bautista.

En abril de 2023, los habitantes de Batanes sintieron por primera vez el estruendo de las maniobras conjuntas entre ambos ejércitos. “Pensábamos que la guerra había comenzado”, recuerda Marilyn Hubalde, una comerciante local de 65 años. Con el tiempo, los cerca de 20.000 habitantes se han acostumbrado a los ejercicios, que ahora incluyen el traslado aéreo de lanzadores de misiles NMESIS, capaces de atacar buques enemigos a más de 300 kilómetros de distancia.

El canal de Bashi, considerado un cuello de botella estratégico, conecta el mar de China Meridional con el Pacífico occidental. Controlarlo permitiría limitar el movimiento naval de Pekín en caso de un conflicto por Taiwán.

“El objetivo es negar a China el dominio de este corredor marítimo”, explicó el vicealmirante retirado Rommel Ong. Los ejercicios de este año demostraron cómo EE. UU. y Filipinas planean utilizar misiles basados en tierra para impedir el paso de buques chinos o atacar una flota que intente invadir o bloquear Taiwán.

Mientras tanto, China insiste en que Taiwán forma parte de su territorio y advierte que la intervención de “fuerzas externas” solo aumentará las tensiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín pidió a Manila “evitar provocar confrontaciones y no servir de plataforma para potencias externas”.

Viejos temores

Los despliegues en Batanes forman parte de una estrategia más amplia del Pentágono conocida como la Primera Cadena de Islas, una línea de defensas que incluye Japón, Taiwán, Filipinas y Borneo. Estas posiciones buscan encerrar a la flota china dentro de sus mares costeros.

Más de tres décadas después de que Filipinas expulsara a las fuerzas estadounidenses de su base en Subic Bay, los militares estadounidenses han regresado con una presencia casi permanente. En 2026 se prevén más de 500 ejercicios conjuntos, según acuerdos entre ambos países.

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. ha dejado claro que su país no puede mantenerse al margen si estalla un conflicto por Taiwán. “Si hay guerra, seremos arrastrados a ella, nos guste o no”, advirtió en agosto.

Para los habitantes de Batanes, la preparación militar tiene un costo emocional. “Cuando comenzaron los ejercicios, muchos compraron arroz, aceite y medicinas por temor a quedar aislados”, relató el gobernador Ronald “Jun” Aguto Jr., quien ahora actualiza los planes de contingencia ante un eventual flujo de refugiados desde Taiwán, donde viven más de 200.000 filipinos.

El exministro Florencio Abad, una de las figuras más influyentes del archipiélago, teme que la historia se repita: “Después de Pearl Harbor, los japoneses invadieron Batanes. Ahora siento que la guerra podría volver. No pienso en la economía, pienso en sobrevivir”.

Ensayos para la guerra

En los recientes ejercicios Balikatan (“hombro con hombro”), tropas estadounidenses transportaron los sistemas NMESIS al aeropuerto de Batan, a los pies del volcán Iraya. Desde allí, los misiles pueden alcanzar cualquier buque que intente cruzar el canal de Bashi.

Pocos días después, un grupo de portaaviones chinos navegó precisamente por ese paso rumbo al Pacífico, en maniobras que mostraron la creciente rivalidad naval entre ambas potencias.

Mientras Washington y Pekín fortalecen sus posiciones, los residentes de Batanes observan los cielos y el mar con inquietud. Entre el eco de los helicópteros y los buques de guerra, saben que su pequeño archipiélago podría convertirse, otra vez, en el primer campo de batalla de una guerra que nadie quiere, pero todos parecen preparar.







