Filtran la primera foto del padre de Greeicy Rendón al momento de su detención

Caracas/Foto: Archivo.- A Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, lo capturaron hace ya más de una semana en un puesto de control de la Policía en la ciudad de Cali, después de que los uniformados revisaran en los sistemas de antecedentes y apareciera con una orden de captura por los delitos de secuestro y tortura.

El medio Semana obtuvo la primera foto del sujeto al momento de ser detenido, donde aparece rodeado de dos policías.

Inmediatamente, lo remitieron a las salas de detenidos de la Policía Metropolitana de Cali, donde se notificó al juzgado que lo requería en el corregimiento de Llanogrande, en el departamento de Antoquia. Posteriormente, llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Foto: Semana

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó elementos de prueba contra el padre de Greeicy que lo responsabilizan de los delitos mencionados. Como víctimas, hay dos trabajadores de la finca que compartía con la cantante. Es así como esa instancia presentó las declaraciones de las víctimas.

Rendón no aceptó su responsabilidad en los hechos imputados. Sin embargo, en las audiencias, la Fiscalía insistió en que trataron de citarlo a diligencias de imputación de cargos sin la necesidad de una orden de aprehensión, pero el hombre no acudió y tampoco respondió a los llamados.

Luis Alberto Rendón recibió una medida de aseguramiento consistente en la detención domiciliaria. Posterior a eso, lo enviaron a la casa en la ciudad de Cali, mientras avanza el proceso en su contra y donde la Fiscalía espera obtener una condena ejemplar.

Contexto del caso

Rendón, padre de Greeicy, fue detenido el domingo antepasado por la Fiscalía General del vecino país, motivado a que se le acusa de secuestro y tortura.

Según el medio colombiano Pulzo, los hechos están vinculados con la agresión a dos personas que presuntamente participaron en un robo millonario en una finca de la intérprete en mayo de 2023.

En la propiedad, ubicada en Antioquia, se perdieron joyas, bienes valorados y una suma de aproximadamente 1.700 millones de pesos (432.990 dólares), guardados en una caja fuerte. En aquel entonces, Greeicy y su pareja Mike Bahía estaban en el exterior asistiendo a los Premios Billboard.

Tras estar al tanto del asalto, la pareja contrató a una empresa privada de seguridad con el fin de investigar los sucesos. En medio de una violenta serie de hechos, a dos sujetos los retuvieron ilegalmente y los sometieron a agresiones físicas y amenazas, buscando, supuestamente, una confesión sobre el paradero de las pertenencias robadas.

Los sospechosos eran dos trabajadores, a quienes contrataron para limpiar una piscina, que luego denunciaron a los presuntos responsables del secuestro, pero no ayudaron a esclarecer el robo a Greeicy.

Luego, ocurrió un giro inesperado, tras revelarse que el padre de la artista estuvo relacionado con el secuestro y tortura de los trabajadores.

En caso de que lo encuentren culpable de ambos cargos, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

El mensaje de Greeicy

Greeicy, por su parte, rompió el silencio después de varios días de la detención de su padre, en un mensaje de reflexión donde manifestó en confiar en que "la verdad" se imponga.

"Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano, vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro", expresó la intérprete en una publicación en Instagram, que acompañó con un video de los distintos momentos que ha compartido junto a su padre.

En ese sentido, precisó que a ella le enseñaron a siempre ser justa con las personas que le rodean. También a hacer siempre "las cosas de la manera bonita, de la manera correcta".

"Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto, siento respeto, admiración y un amor profundo. Amor real por los seres que son, que me hacen pensar que en este mundo sí existe la gente bonita, la gente valiosa", acuñó.

A continuación, Greeicy reconoció que duele cuando tocan lo que "más amas" y más aún cuando sabes "lo maravillosos que son como seres humanos". "Y sé que la palabra 'maravillosos' es grande, pero es que a ellos se les queda pequeña", subrayó.

"Tiempo al tiempo, espacio a la verdad. Y aunque sufra el corazón… siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa", finalizó.







