Sucesos

Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa

De acuerdo con el comisario Douglas Rico, la hoy detenida posee registros por maltrato o trato cruel por difundir el material
Caracas/Foto: Archivo.- Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en el estado Portuguesa a una mujer identificada como María Hernández, quien difundió videos sexuales de su pareja cuando descubrió que le era infiel.

De acuerdo con el comisario Douglas Rico, la hoy detenida posee registros por maltrato o trato cruel por difundir contenido pornográfico de su pareja y de la joven con la que le era infiel.

"Mediante el proceso de investigación se pudo conocer que la detenida ingresó a la vivienda de su pareja y hurtó su celular, logrando vulnerar la seguridad del mismo y visualizar contenido íntimo del hombre junto a una joven, el cual, publicó en el perfil de la red social Facebook de la víctima, afectando psicológicamente a quienes aparecían en el video", señaló.

Cuando se le detuvo, se recuperaron dos celulares, entre ellos el de la víctima, y quedó a disposición del Ministerio Público.





