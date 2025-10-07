País
Fiscal general Tarek William Saab presidió acto de graduación de 169 especialistas
Caracas/Foto: Cortesía.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presidió un nuevo acto de grado de 169 profesionales que culminaron sus estudios en la Escuela Nacional de Fiscales (ENF) del Ministerio Público.
Durante su intervención en el acto de grado realizado en el Instituto para Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret), en Caracas, Saab destacó que “leer y estudiar es descubrir un mundo, cada lectura, sabiduría; un nuevo paso que das producto del aprendizaje es precisamente eso, descubrir un mundo nuevo (…) por ello es tan importante promover la lectura, la escritura, el arte”.
Resaltó que en los 17 años de fundada que tiene la ENF esta es la primera promoción dedicada a la “defensa de los derechos humanos”.
Entre los graduandos se encontraban 169 profesionales en especializaciones como ejercicio de la función fiscal, derecho procesal penal, derecho penal, derecho probatorio, criminalística de campo y medicina forense, más los pertenecientes a la especialización en defensa de los derechos humanos.
A la fecha, anunció Saab en su intervención, han egresado 1.221 especialistas y 21 magister, “lo que es sumamente importante y a partir de noviembre se inicia el proyecto de aspirantes para ingresar a esta casa de estudios”, equivalente a una mejora del 110 %.
Bajo la gestión de Saab, la Escuela Nacional de fiscales ha “alcanzado trascendentales logros”, como triplicar el número de especialidades diplomados y maestrías en comparación con los primeros años de su creación.
También se logró la incorporación de dicha institución a la lista de institutos de altos estudios de Venezuela.
