Fiscalía exigió a la ONU investigar ataques de EE. UU. contra embarcaciones en el Caribe 

Caracas / Foto: @MinpublicoVEN.- El fiscal general, Tarek William Saab, exigió el viernes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar los ataques de Estados Unidos contra varias embarcaciones en el mar Caribe que presuntamente transportaban drogas.

“En las últimas horas hemos podido ver de manera macabra cómo una pequeña lancha, donde había tres o cuatro personas, fue totalmente demolida, tiroteada, acribillada por un misil, sin que existiese coordinación previa de carácter, en todo caso policial, no nuclear ni con misiles”, dijo Saab en declaraciones transmitidas por el canal Globovisión.

A juicio del fiscal, actualmente existe una “coartada falsa” para atacar estas embarcaciones, a las que se suman, dijo, “las ejecuciones seriales, los asesinatos seriales de venezolanos que iban en una pequeña tripulación, que no han sido sorprendidos en flagrancia cometiendo un delito y están siendo asesinados de manera totalmente bárbara”.

“Le exijo a los organismos internacionales de derechos humanos y a las Naciones Unidas, vinculantes a este tema, que abran la averiguación correspondiente sobre estas acciones”, añadió.

Indicó que, en caso de que las personas estuvieran cometiendo un delito, debieron ser detenidas y puestas a la orden del sistema de justicia.

“Es la exigencia que como fiscal hago de manera contundente para que el mundo sepa lo que está ocurriendo bajo la falsa acción de lucha contra el narcotráfico (…) Venezuela aquí resiste, las instituciones están unidas bajo la jefatura de Nicolás Maduro y bajo el principio de cooperación entre poderes públicos”, sentenció.

En horas de la noche del viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ataque contra una lancha en aguas internacionales, a la que acusó de estar implicada en el tráfico de drogas.

“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (por el Departamento de Estado) que estaba efectuando labores narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Según el mandatario, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación “traficaba con narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico con el objetivo de envenenar a los estadounidenses”.

“El ataque mató a tres narcoterroristas varones a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque”, detalló.

En su característico estilo enfático, Trump concluyó: “¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!”.

El líder republicano, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación mediante un video sin audio, en el que se observa una lancha en movimiento que posteriormente explota al impacto de un proyectil.

Con este último ataque, Estados Unidos suma cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico hundidas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, desde agosto, cuando aumentó su presencia militar en aguas internacionales bajo el argumento de “combatir el narcotráfico”.

Aunque las autoridades estadounidenses han afirmado que las embarcaciones de los últimos tres ataques provenían de Venezuela, en esta ocasión Trump no ha precisado el origen de la lancha ni la nacionalidad de los tripulantes fallecidos.

El lunes, Nicolás Maduro aseguró que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe buscan forzar un “cambio de régimen” para “imponer un Gobierno títere y apoderarse del petróleo” venezolano, con el objetivo de “torcerle el brazo a todos los países” de la alianza OPEP+.

El mandatario insistió en que las acusaciones de Washington sobre narcotráfico son una “mentira” y afirmó que “la única verdad es que quieren un cambio de régimen” para “controlar a corto, mediano y largo plazo la reserva petrolera más grande del planeta”.

“Estados Unidos y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y Siria, y apoderarse de nuestro petróleo, gas, hierro y oro; eso no ha ocurrido ni va a ocurrir”, advirtió.