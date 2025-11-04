Sucesos
Fiscalía imputará a dos hombres que asesinaron a un PNB en Carabobo
Los dos sujetos lo abordaron para robarlo y le propinaron dos impactos de bala, acabando con su vida instantáneamente
Caracas/Foto: Archivo.- El Ministerio Público (MP) anunció el lunes que se imputará a Anthony Zambrano y Lewis Rodríguez, señalados de ser los responsables de asesinar a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Carabobo en octubre.
En las redes sociales del MP, el fiscal Tarek William Saab indicó que a los aprehendidos se les imputará el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo en grado de cómplices necesarios.
"Dichos delincuentes participaron en los hechos donde el ciudadano, Darwin Linares, funcionario de la PNB, fue despojado de un vehículo tipo motocicleta para posteriormente darle muerte", narró el fiscal.
Según Cactus24, el homicidio del PNB ocurrió el pasado 16 de octubre cuando la víctima, quien estaba en franco servicio, quedó de verse en el barrio Santa Teresa con una mujer que había conocido por Facebook.
Sin embargo, los dos sujetos lo abordaron para robarlo y le propinaron dos impactos de bala, acabando con su vida instantáneamente.
