Fiscalía logra restitución de 5.000 inmuebles de adultos mayores

Caracas/Foto: Archivo.- A través del plan «El Ministerio Público protege al Adulto Mayor», la institución liderada por el fiscal Tarek William Saab ha logrado, hasta la fecha, la atención directa de aproximadamente 5.000 inmuebles en los últimos dos años pertenecientes a víctimas, quienes han sido engañados por supuestos inquilinos para luego quedarse con sus inmuebles.

Lea también: Niña de ocho años murió ahogada en el río La Cumaca de Carabobo

Tal es el caso del Sr. Carlos Araque, de 67 años, que como él mismo lo manifiesta, gracias a las acciones del fiscal, pudo recuperar sus bienes.

El MP también señala el caso del Sr. Jesús María Albarracín, quien con 85 años de edad pudo recuperar su inmueble, ocupado anteriormente por supuestos inquilinos.

Saab ha priorizado la atención a los adultos mayores, devolviendo los bienes a quienes le pertenece legalmente, como casas, apartamentos y locales comerciales.







