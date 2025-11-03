País
Fiscalía logra restitución de 5.000 inmuebles de adultos mayores
Saab ha priorizado la atención a los adultos mayores, devolviendo los bienes a quienes le pertenece legalmente, como casas, apartamentos y locales comerciales
Caracas/Foto: Archivo.- A través del plan «El Ministerio Público protege al Adulto Mayor», la institución liderada por el fiscal Tarek William Saab ha logrado, hasta la fecha, la atención directa de aproximadamente 5.000 inmuebles en los últimos dos años pertenecientes a víctimas, quienes han sido engañados por supuestos inquilinos para luego quedarse con sus inmuebles.
Lea también: Niña de ocho años murió ahogada en el río La Cumaca de Carabobo
Tal es el caso del Sr. Carlos Araque, de 67 años, que como él mismo lo manifiesta, gracias a las acciones del fiscal, pudo recuperar sus bienes.
El MP también señala el caso del Sr. Jesús María Albarracín, quien con 85 años de edad pudo recuperar su inmueble, ocupado anteriormente por supuestos inquilinos.
Saab ha priorizado la atención a los adultos mayores, devolviendo los bienes a quienes le pertenece legalmente, como casas, apartamentos y locales comerciales.
Natti Natasha anunció el nacimiento de su segunda hija con un tierno video
Yván Gil: "Ni un euro de la ayuda de la UE llega a nuestro pueblo"
Cabello advierte que "Venezuela aplicará la Constitución a quienes promuevan invasiones"
Familiares piden "intervención" por colombianos "desaparecidos en la finca de la madre de Machado"
Luis Peche a tres semanas del atentado: "Sigo exigiendo justicia y que se esclarezca lo sucedido"
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
Trump niega que EE. UU. esté preparando ataques contra objetivos militares en Venezuela
Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
Tendencias
-
Mundo2 días.
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
-
Mundo2 días.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
-
Economía2 días.
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
-
País1 día.
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
-
Mundo1 día.
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
-
Mundo1 día.
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
-
Mundo1 día.
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
-
Mundo8 horas.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"