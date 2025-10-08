Sucesos
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
El fiscal Tarek William Saab dijo que designó a la Fiscalía 71 Nacional con competencia en delitos que atentan contra la integridad sexual del niño, niña y adolescente para investigar y sancionar este hecho
Caracas/Foto: Archivo.- El fiscal general, Tarek William Saab, informó este martes que se ordenó una investigación en el estado Yaracuy, después de que un niño de cinco años fuera víctima de abuso sexual dentro del preescolar Rafael Zumeta, ubicado en el municipio Independencia.
En la cuenta de Instagram del Ministerio Público (MP), Saab dijo que designó a la Fiscalía 71 Nacional con competencia en delitos que atentan contra la integridad sexual del niño, niña y adolescente.
Esa instancia se encargará de investigar y sancionar los hechos ocurridos en el referido centro educativo donde se agredió a la víctima, cursante de segundo nivel.
Explicó que el MP ha llevado a cabo, hasta la fecha, las siguientes diligencias de investigación a fin de hallar con el responsable del hecho en el preescolar: "Examen médico-legal, físico y psicológico al niño, experticia de comparación de apéndices pilosos, entrevistas y experticias forenses".
