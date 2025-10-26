Vitrina
Floria Márquez, la Show-woman de Venezuela, fallece a los 75 años
Floria Márquez nació en Caracas el 11 de febrero de 1950. Provenía de una familia musical: su madre, Bertha Van Stenis, fue una reconocida pianista clásica, y su hermano, el cantante Rudy Márquez, también alcanzó gran popularidad en el mundo de la música
Caracas/Foto: Cortesía.- La actriz y cantante Floria Márquez, conocida como La Show-woman de Venezuela, falleció este sábado a los 75 años, informó su esposo, el productor y orquestador Pedro López.
Lea también: El día que Taylor Swift lució un vestido de un reconocido diseñador venezolano (Fotos)
En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, López detalló que la artista murió durante una presentación en Casa Anauco, en El Hatillo, estado Miranda.
“Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante”, escribió.
Poco después, López informó que este domingo 26 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, se llevará a cabo una misa de cuerpo presente en el Cementerio del Este, seguida de la cremación, en cumplimiento de los deseos de la artista.
“Hoy domingo 26 de octubre a las 2 pm. en el Cementerio del Este se realizará una misa de cuerpo presente para despedir a mi Floria, y luego se procederá a su cremación, siguiendo sus deseos. Serán todos bienvenidos. Gracias por toda su solidaridad en este momento tan duro”, agregó.
Floria Márquez nació en Caracas el 11 de febrero de 1950. Provenía de una familia musical: su madre, Bertha Van Stenis, fue una reconocida pianista clásica, y su hermano, el cantante Rudy Márquez, también alcanzó gran popularidad en el mundo de la música.
Inició su carrera profesional en la adultez, especializándose en el bolero, género en el que desarrolló un estilo interpretativo propio, cargado de emoción y presencia escénica. Comenzó su trayectoria en 1987, apenas tres meses después de haber enviudado, y rápidamente se consolidó como una de las voces femeninas más destacadas del país.
Su intensidad interpretativa y su carisma en el escenario le permitieron pasar del circuito nocturno caraqueño a los principales teatros de Venezuela. A lo largo de su carrera, compartió escenario con reconocidos artistas latinoamericanos como Armando Manzanero, Los Panchos, Lucho Gatica, Óscar D’León y Cheo Feliciano, entre otros.
Además de su carrera musical, participó en el teatro en producciones como Ella sí canta boleros y en el café-concert La cosa es amar, con más de 200 funciones. También actuó como solista en 40 conciertos junto a distintas orquestas sinfónicas venezolanas.
Estaba casada con Pedro “Pedrito” López, con quien tuvo dos hijas.
Capriles exige “respeto a la libertad religiosa” tras impedimento a Baltazar Porras para viajar a Trujillo
Lula da Silva se ofrece como mediador entre EE. UU. y Venezuela ante tensiones
Floria Márquez, la Show-woman de Venezuela, fallece a los 75 años
Baltazar Porras afirmó que le impidieron viajar a Isnotú para celebrar misa a José Gregorio Hernández
Trump anunció un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá y escala la tensión
Zelenski denunció que Rusia lanzó un ataque nocturno con más de 100 drones
Canciller venezolano critica a Rodrigo Paz por “posición anti-bolivariana y proimperialista”
Padrino López resalta el “éxito” de Venezuela contra el narcotráfico y dice que “aquí no hay cárteles”
Adolescente de 15 años le confesó a su maestra que sufría abusos sexuales por parte de un tío político
Rusia asegura que se beneficiará de las sanciones impuestas por Donald Trump
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre
Economía venezolana crecerá 6% en 2025, según actualización de la Cepal
Trump suspende las negociaciones comerciales con Canadá tras polémico anuncio televisivo
Padrino López aseguró que cualquier operación de la CIA contra Venezuela "fracasará"
Tendencias
-
País19 horas.
Padrino López resalta el “éxito” de Venezuela contra el narcotráfico y dice que “aquí no hay cárteles”
-
Mundo2 días.
El más poderoso de su flota: EE. UU. envía el USS Gerald R. Ford al Caribe para combatir el narcotráfico
-
País2 días.
Yván Gil pidió a la comunidad internacional "impulsar la refundación de la ONU"
-
País2 días.
FANB acusó a la "ultraderecha" de pedir un "ataque militar" de EE. UU.
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.631,36 puntos este 24 de octubre
-
Mundo2 días.
New York Times: Con los bombardeos en el Caribe, la Casa Blanca hace alarde de su indiferencia ante la ley
-
Sucesos2 días.
Detenidos sujetos que usaban Binance y software automatizado para "manipular subastas" del BCV
-
País2 días.
Maduro acusa a EE. UU. de "inventarse una guerra" en medio de su presencia militar en el Caribe