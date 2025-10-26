Floria Márquez, la Show-woman de Venezuela, fallece a los 75 años

Caracas/Foto: Cortesía.- La actriz y cantante Floria Márquez, conocida como La Show-woman de Venezuela, falleció este sábado a los 75 años, informó su esposo, el productor y orquestador Pedro López.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, López detalló que la artista murió durante una presentación en Casa Anauco, en El Hatillo, estado Miranda.

“Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante”, escribió.

Poco después, López informó que este domingo 26 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, se llevará a cabo una misa de cuerpo presente en el Cementerio del Este, seguida de la cremación, en cumplimiento de los deseos de la artista.

“Hoy domingo 26 de octubre a las 2 pm. en el Cementerio del Este se realizará una misa de cuerpo presente para despedir a mi Floria, y luego se procederá a su cremación, siguiendo sus deseos. Serán todos bienvenidos. Gracias por toda su solidaridad en este momento tan duro”, agregó.

Floria Márquez nació en Caracas el 11 de febrero de 1950. Provenía de una familia musical: su madre, Bertha Van Stenis, fue una reconocida pianista clásica, y su hermano, el cantante Rudy Márquez, también alcanzó gran popularidad en el mundo de la música.

Inició su carrera profesional en la adultez, especializándose en el bolero, género en el que desarrolló un estilo interpretativo propio, cargado de emoción y presencia escénica. Comenzó su trayectoria en 1987, apenas tres meses después de haber enviudado, y rápidamente se consolidó como una de las voces femeninas más destacadas del país.

Su intensidad interpretativa y su carisma en el escenario le permitieron pasar del circuito nocturno caraqueño a los principales teatros de Venezuela. A lo largo de su carrera, compartió escenario con reconocidos artistas latinoamericanos como Armando Manzanero, Los Panchos, Lucho Gatica, Óscar D’León y Cheo Feliciano, entre otros.

Además de su carrera musical, participó en el teatro en producciones como Ella sí canta boleros y en el café-concert La cosa es amar, con más de 200 funciones. También actuó como solista en 40 conciertos junto a distintas orquestas sinfónicas venezolanas.

Estaba casada con Pedro “Pedrito” López, con quien tuvo dos hijas.