Florinda Meza vuelve a hablar sobre la bioserie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo': "Todo es falso"

Caracas/Foto: Archivo.- La actriz mexicana Florinda Meza, conocida por interpretar a doña Florinda en la serie El Chavo del 8, volvió a pronunciarse recientemente sobre la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ y reiteró que la historia “es falsa”.

“Yo no autoricé eso, todo apareció sin mi permiso y, la verdad, tanto los productores, los creadores como la plataforma que lo transmitió causaron un gran daño, no solo a mi persona, también a Roberto (Gómez Bolaños)”, dijo Meza durante una entrevista en el programa Hoy Día.

Afirmó que el proyecto, transmitido por HBO Max, busca “desmeritar la riqueza” de la carrera del actor, comediante y director mexicano, quien falleció en noviembre de 2014.

“Lo presentan como una persona frívola, que le llega el éxito y el dinero y abandona a su familia, y eso no es verdad. Toda la serie está fuera de la verdad. Todo eso es falso”, enfatizó.

Agregó que durante “mucho tiempo” se hizo creer que la serie era “una biografía” de Gómez Bolaños y que “estaban basándose en su libro”, algo que, reiteró, “no es verdad”.

“Allí no hay nada de lo que aparece en su libro y tampoco tiene nada que ver con su vida. Hay un personaje, que no soy yo; es un personaje, pero sin mi autorización toman datos de mi vida colocados fuera de cronología para empezar”, añadió.

Al ser consultada sobre Roberto Gómez Bolaños, con quien estuvo casada entre 2004 y 2014, la actriz lo describió como una persona “decente, amable, generosa y un gran líder en su grupo”.

“Él sabía manejar los egos de todos, y por eso llama la atención, porque no lo ves en otros equipos. Su cultura, su manera de conversar… siempre había un tema interesante de conversación”, explicó.

Meza indicó que, para ella, es “muy importante poder conversar con la persona con la que compartes el día a día”, así como valorar el sentido del humor, considerando que “la vida tiene altibajos”.

“La vida debe estar rodeada de humor; hay sufrimientos y roces inevitables. Si podemos hacernos la vida más grata, muchísimo mejor”, señaló.

Sobre el documental que se prepara sobre su vida, comentó que detrás del proyecto hay un “chico muy inteligente, talentoso, pero sobre todo muy entusiasta y tenaz”, aunque no reveló su identidad.

“Hace cinco años me hizo una entrevista y, dos años después, otra. Es un tema totalmente distinto, porque además no es denso, ni destructivo ni vengativo, como la serie (de Chespirito)”, añadió.

Finalmente, la actriz explicó que el objetivo del documental es mostrar a quienes comienzan en el mundo de la actuación “que a todos nos cuesta trabajo llegar y que no hay que dejar que los obstáculos (nos afecten)”.

El pasado 19 de julio, aclaró que no había interpuesto "ninguna demanda" contra la bioserie.

"No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas", dijo Meza en aquel entonces.

En este sentido, lamentó que como consecuencia de la serie, "han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra".

"En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos por mí", cerró.

El pasado 7 de junio, Florinda Meza ya había advertido que no tenía intención de salir a "desmentir cada calumnia".

Meza ha refutado algunos elementos sobre "El Chavo del 8" que se muestra en la bioserie.

Luego de ver los dos primeros capítulos, aseveró que “falsea hechos”. Dijo que el comediante ya era “muy reconocido y valorado” antes de crear a los personajes del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, pero -a su juicio- en la producción, esto se plantea de forma diferente.

Asimismo, señaló que nunca tuvo que “saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo”. “Ellos lo valoraban y querían trabajar con él”.

Además ha subrayado que "el personaje de El Chavo sí surgió por una adversidad, pero nació diferente. Ante la inminente partida de Rubén (Aguirre), Roberto tuvo que inventar algo. Mientras lo hacía, decidió echar mano de un sketch que había funcionado, sobre un niño y un vendedor de globos".

"Lo puso de manera provisional y por emergencia. El sketch tuvo mucha aceptación y decidió volver a ponerlo, con una nueva situación. Luego fue agregando distintos personajes y así, sin querer queriendo, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión", precisó.