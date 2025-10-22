FMV rechazó detención de Pedro Fernández y exigió garantizar su “seguridad personal e integridad física”

Caracas / Foto: Archivo.- La Federación Médica Venezolana (FMV) rechazó este miércoles la detención del doctor y profesor universitario Pedro Fernández, aprehendido el pasado lunes en el estado Mérida.

En un comunicado publicado en X, la federación señaló que Fernández fue detenido “sin una causa conocida de orden público” y destacó la “buena conducta profesional” del médico urólogo, egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), a quien expresó su “apoyo solidario en estos momentos de angustia y atropello”.

Ante la situación, la FMV exigió garantizar “la vida, seguridad personal e integridad física” de Fernández, así como respetar “todos sus derechos fundamentales humanos, civiles y ciudadanos”.

Finalmente, la organización solicitó a las autoridades la “inmediata y plena libertad” del médico.

El martes 21 de octubre, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA) expresó su “rechazo contundente y categórico” ante la detención de Fernández, coordinador de Médicos Unidos Venezuela en el estado Mérida.

El órgano universitario detalló que Fernández fue detenido el pasado 20 de octubre de manera “violenta y arbitraria” en un establecimiento de salud de la ciudad de Mérida, por “hombres encapuchados y armados”, lo que, a su juicio, “constituye un hecho ilegal y ominoso que vulnera la dignidad humana y los derechos humanos” del profesional.

El máximo órgano de gobierno de la ULA también expresó su preocupación por la “creciente ola de actos de agresión y violencia sistemática y permanente” contra algunos sectores de la sociedad y miembros de la comunidad universitaria, especialmente profesores y estudiantes.

“Este Consejo Universitario expresa su indignación ante el uso de la fuerza y de medios ajenos a la Ley y a la Justicia para amedrentar a la ciudadanía y acallar las voces que disienten de todo acto violatorio de los derechos humanos”, señaló el comunicado.

El Consejo exigió a los órganos competentes la “inmediata liberación” de Fernández, que se le permita ejercer su “defensa en libertad” y el “cese de la persecución a los ciudadanos por el solo hecho de pensar distinto y expresar su desacuerdo”.

Asimismo, demandó el “respeto y garantía de los derechos humanos” del profesor, “en especial su derecho a la salud”, señalando que requiere de una “alimentación especial y del suministro de un tratamiento específico continuo”.

Yessi Sinaí Duque, esposa del médico urólogo, informó el lunes que Fernández se encuentra privado de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en la urbanización La Mara, y que también fue retenido su vehículo.

Ante ello, exigió a las autoridades “resguardar todos sus derechos”, manifestando que su esposo es paciente bariátrico y requiere una dieta y medicación estricta, sustentadas con informes médicos.







