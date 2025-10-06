Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC

Caracas / Foto: @Forumsm_ve.- La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) anunció recientemente que la empresa Forum Supermayorista lanzó una nueva emisión de papeles comerciales al portador por un monto total de un millón de dólares estadounidenses, cuyos valores, intereses y cálculos financieros están expresados en esa moneda.

La operación fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) mediante la Providencia N.º 134, emitida el pasado 2 de octubre e inscrita en el Registro Nacional de Valores.

De acuerdo con la información divulgada por BVC, la colocación se lleva a cabo por medio del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE) y bajo la modalidad de colocación primaria de valores.

La emisión corresponde a la primera serie de la compañía y tiene un plazo de 180 días, con vencimiento el 6 de abril de 2026. La tasa de interés anual establecida es de 13 %, pagadera mensualmente por mes vencido. Los títulos se ofrecen con un precio de colocación del 100 % de su valor nominal y una inversión mínima de 50 dólares.

Detalles de colocación

Los papeles podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la Bolsa de Valores de Caracas y la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE).

Los recursos captados serán destinados a fortalecer el capital de trabajo de la compañía y al desarrollo de nuevas áreas operativas, con el objetivo de mejorar la gestión administrativa y expandir sus operaciones en el mercado interno.

Según la BVC, Forum Supermayorista, con sede en Caracas, cuenta con un capital suscrito y pagado de Bs. 220.000,00 y un capital autorizado de Bs. 385.141.420,00.

La sesión especial de colocación de los papeles comerciales se desarrolla este lunes 6 de octubre de 2025, en horario comprendido entre 9:30 a.m. y 1:00 p.m., según informó la Bolsa de Valores de Caracas.

Sobre la empresa

Forum Supermayorista es una cadena de supermercados venezolana con presencia en diversas regiones del país, incluyendo el Distrito Capital (Caracas), la Región Occidental y la Región Oriental. La compañía ofrece una amplia gama de productos de consumo diario y servicios adaptados a las necesidades de los consumidores.

Entre sus servicios se destaca el delivery en la ciudad de Caracas, disponible a través de la aplicación Ridery (Zupper). Además, Forum Supermayorista mantiene una alianza con el sector farmacéutico mediante asociados comerciales que operan en diferentes localidades del país.

Con su nueva incursión en el mercado de valores, Forum reafirma su compromiso con la expansión, la innovación y la estabilidad operativa en el sector minorista venezolano.







