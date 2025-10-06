Economía
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC
La sesión especial de colocación de los papeles comerciales se desarrolla este lunes 6 de octubre de 2025, en horario comprendido entre 9:30 a.m. y 1:00 p.m., según informó la Bolsa de Valores de Caracas
Caracas / Foto: @Forumsm_ve.- La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) anunció recientemente que la empresa Forum Supermayorista lanzó una nueva emisión de papeles comerciales al portador por un monto total de un millón de dólares estadounidenses, cuyos valores, intereses y cálculos financieros están expresados en esa moneda.
Lea también: Ranking de la Bolsa en septiembre: Grupo Químico fue la acción con mayor rendimiento
La operación fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) mediante la Providencia N.º 134, emitida el pasado 2 de octubre e inscrita en el Registro Nacional de Valores.
De acuerdo con la información divulgada por BVC, la colocación se lleva a cabo por medio del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE) y bajo la modalidad de colocación primaria de valores.
La emisión corresponde a la primera serie de la compañía y tiene un plazo de 180 días, con vencimiento el 6 de abril de 2026. La tasa de interés anual establecida es de 13 %, pagadera mensualmente por mes vencido. Los títulos se ofrecen con un precio de colocación del 100 % de su valor nominal y una inversión mínima de 50 dólares.
Detalles de colocación
Los papeles podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la Bolsa de Valores de Caracas y la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE).
Los recursos captados serán destinados a fortalecer el capital de trabajo de la compañía y al desarrollo de nuevas áreas operativas, con el objetivo de mejorar la gestión administrativa y expandir sus operaciones en el mercado interno.
Según la BVC, Forum Supermayorista, con sede en Caracas, cuenta con un capital suscrito y pagado de Bs. 220.000,00 y un capital autorizado de Bs. 385.141.420,00.
La sesión especial de colocación de los papeles comerciales se desarrolla este lunes 6 de octubre de 2025, en horario comprendido entre 9:30 a.m. y 1:00 p.m., según informó la Bolsa de Valores de Caracas.
Sobre la empresa
Forum Supermayorista es una cadena de supermercados venezolana con presencia en diversas regiones del país, incluyendo el Distrito Capital (Caracas), la Región Occidental y la Región Oriental. La compañía ofrece una amplia gama de productos de consumo diario y servicios adaptados a las necesidades de los consumidores.
Entre sus servicios se destaca el delivery en la ciudad de Caracas, disponible a través de la aplicación Ridery (Zupper). Además, Forum Supermayorista mantiene una alianza con el sector farmacéutico mediante asociados comerciales que operan en diferentes localidades del país.
Con su nueva incursión en el mercado de valores, Forum reafirma su compromiso con la expansión, la innovación y la estabilidad operativa en el sector minorista venezolano.
Con monto equivalente a 48.3 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Casa Blanca evita dar detalles sobre una "fase dos" contra Venezuela: "No vamos a discutirlo"
Cabello sobre presunto plan contra la Embajada de EE. UU.: “Nuestra policía diplomática mantiene contacto constante con ellos”
Anciano se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Los Dos Caminos
Playas de Lechería permanecerán cerradas 24 horas más por mar de fondo
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
Secretario de Guerra de EE. UU. dice que están "autorizados" para llevar a cabo ataques en el Caribe
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
Gobierno activa un bono para estos usuarios del Carnet de la Patria
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Tendencias
-
Mundo2 días.
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
-
Vitrina1 día.
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
-
País10 horas.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
Sucesos8 horas.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
País1 día.
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
-
Tecnología1 día.
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
-
Mundo1 día.
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
-
Sucesos1 día.
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas