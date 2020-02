Franca Conversación: Elecciones “libres”, cese de la usurpación y gobierno de transición

Caracas.- “La justicia más estricta casi nunca es la mejor política”, Abraham Lincoln. Aunque a algunos les parezca aborrecible no veo fórmulas mágicas para que se de el cese de la usurpación salvo por la vía electoral.

Tenemos que estar conscientes que para que se materializara el cese de la usurpación era requisito sine qua non que se diera una fractura importante en el sector militar, cosa por la que el país no puede seguir esperando.

A corto plazo el arma que tenemos es el voto y defender la mayoría en Asamblea Nacional debe convertirse en una causa nacional. Para ello vamos a buscar mejores condiciones electorales donde pueda expresarse sin vacilación el clamor de un pueblo cansado de esperar que la agenda de otros países queden en alineación perfecta para resolver nuestro problemas.

Al hacerse evidente que no se dio el quiebre militar esperado por muchos, La Unión Europea, el Grupo de Contacto, el Vaticano y varios estados han fijado sin complejos una posición de buscar los medios para forzar una salida electoral y sinceramente, con la excepción de Julio Borges, este camino aunque es escabroso y supone costos políticos es el que en apariencia va a proponerle al país el G4 en agenda conjunta, pues comprendieron que no podemos continuar en esta inercia de inactividad política mientras espero que otro venga a solucionarme lo que yo (siendo el interesado) no pude.











El cese de la usurpación se dará luego de derrotarles electoralmente en comicios donde tendremos que enfrentar triquiñuelas y obstáculos pero contaremos con las herramientas para superarles.

Esta votación no necesariamente tendrá que ser unas elecciones presidenciales pues creo que un régimen cuyas debilidades son tan obvias, que solo puede sustentarse en la potencia de los fusiles, es capaz de caerse con cualquier evento que desestabilice su status quo y nada más contundente como la fuerza de la gente expresada a través del voto.

Y por último el gobierno de transición. En muchos casos tendremos que tragar grueso pues siendo la reinstituciónalizacion del país el objetivo primario tendremos que “cohabitar” con algunos de los responsables de esta catástrofe, pues si quemamos todos los cartuchos en ajusticiar a los derrotados no construiremos país sino sepulcros.

Creo fervientemente que para que el próximo gobierno pueda tener un impacto positivo sobre la población, a corto y mediano plazo, debe ser un gobierno de unidad nacional, donde participen todos los sectores influyentes de la vida nacional y no un gobierno que obedezca a los intereses tolda política que resulte victoriosa en esos comicios. Creo que actuará como una suerte de Gobierno Colegiado similar al que los actores principales acordaron para que funcionase políticamente la Asamblea Nacional. Debemos estar en cuenta que para que eso se de el nuevo gobierno va a tener que ofrecer inmunidad a un poco de gente entre quienes figuran algunos de los personajes más despiadados y apátridas de nuestra historia, pero es un costo que deberemos asumir si de verdad queremos tomar las riendas de la conducción de la República.

Con Franqueza: Aunque como a todos me encantaría ver un vídeo Tibisay presa, otro de María Gabriela Chávez explicándole a un juez de donde sacó los reales y tal vez alguno de Mario Silva saliendo esposado de VTV creo que nada de eso va a ser posible a corto plazo. La realidad es que este problema de Venezolanos lo debemos resolver entre Venezolanos y si seguimos esperando la presión diplomática de Almagro, las prioridades del Jefe del Comando Sur gringo o las facturas pendientes que tiene que cobrar Putin aquí va a gobernar hasta Omar Acedo y nosotros vamos a seguir preguntándonos qué pasó con los reales que tenia reunidos Pablo Medina para liberar Venezuela bajo su comando militar.

