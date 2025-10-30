Francia detiene a otros cinco sospechosos por el robo millonario al Museo de Louvre

Caracas/Foto: RTL.- La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó este jueves la captura de otros cinco sospechosos del robo millonario al Museo de Louvre, con lo que ya son siete los aprehendidos por el asalto del pasado 19 octubre, cuando se llevaron distintas joyas del Salón Apolo.

Beccuau, en una conversación con la radio RTL, describió que los arrestos se concretaron a eso de las 9:00 pm (hora local) del miércoles en distintos puntos de la región parisina. Pese a lo anterior, afirmó que todavía era "muy pronto" para revelar el perfil de los sospechosos.

"Uno de ellos era uno de los objetivos de los investigadores, ya que teníamos rastros de ADN sobre él que lo vinculan, desde nuestro punto de vista, con el robo que se cometió", apuntó.

Previamente, se conoció que los dos primeros aprehendidos admitieron "parcialmente los hechos".

Beccuau señaló que se mantiene la investigación para "identificar a todos los protagonistas".

Advertisement

La fiscal de París igualmente aclaró que durante el arresto simultáneo del miércoles, no se pudieron recuperar las joyas del Louvre. Pese a lo anterior, manifestó que los investigadores están "decididos" a hallar las piezas.

Con este fin, Beccuau recurrió a la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. "Esta oficina está en proceso de examinar todo el mercado legal de obras de arte y (…) Por otro lado, hay una serie de mercados paralelos que la especialización de esta oficina sabe explorar y allí también tenemos una forma de vigilancia", resaltó.

El grupo se llevó ocho joyas de la Corona francesa, entre ellas la tiara de la emperatriz Eugenia, con casi 2.000 diamantes, y el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia.

En total, las autoridades estiman que el robo fue de 88 millones de euros aproximadamente.







