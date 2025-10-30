Mundo
Francia detiene a otros cinco sospechosos por el robo millonario al Museo de Louvre
La fiscal de París señaló que se mantiene la investigación para "identificar a todos los protagonistas"
Caracas/Foto: RTL.- La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó este jueves la captura de otros cinco sospechosos del robo millonario al Museo de Louvre, con lo que ya son siete los aprehendidos por el asalto del pasado 19 octubre, cuando se llevaron distintas joyas del Salón Apolo.
Lea también: Lula dice estar "horrorizado" por operativo en Río de Janeiro que ha dejado 121 muertes confirmadas
Beccuau, en una conversación con la radio RTL, describió que los arrestos se concretaron a eso de las 9:00 pm (hora local) del miércoles en distintos puntos de la región parisina. Pese a lo anterior, afirmó que todavía era "muy pronto" para revelar el perfil de los sospechosos.
"Uno de ellos era uno de los objetivos de los investigadores, ya que teníamos rastros de ADN sobre él que lo vinculan, desde nuestro punto de vista, con el robo que se cometió", apuntó.
Previamente, se conoció que los dos primeros aprehendidos admitieron "parcialmente los hechos".
Beccuau señaló que se mantiene la investigación para "identificar a todos los protagonistas".
La fiscal de París igualmente aclaró que durante el arresto simultáneo del miércoles, no se pudieron recuperar las joyas del Louvre. Pese a lo anterior, manifestó que los investigadores están "decididos" a hallar las piezas.
Con este fin, Beccuau recurrió a la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. "Esta oficina está en proceso de examinar todo el mercado legal de obras de arte y (…) Por otro lado, hay una serie de mercados paralelos que la especialización de esta oficina sabe explorar y allí también tenemos una forma de vigilancia", resaltó.
El grupo se llevó ocho joyas de la Corona francesa, entre ellas la tiara de la emperatriz Eugenia, con casi 2.000 diamantes, y el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia.
En total, las autoridades estiman que el robo fue de 88 millones de euros aproximadamente.
"EE. UU. evalúa atacar objetivos militares en Venezuela", según The Wall Street Journal
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
SNTP denuncia la "desaparición" del periodista Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos armados en Cotiza
María Corina Machado: “El tiempo de Nicolás Maduro en Venezuela se está acabando”
“Nos atacan porque Venezuela está en el punto de despegue”, dice Maduro
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
Depositan nuevo bono por el Sistema Patria: entérese de cuál es su monto
Tendencias
-
Mundo2 días.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
Economía2 días.
Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil
-
País2 días.
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
-
Mundo2 días.
Petro niega "defender" a Maduro y califica de “traición histórica” cualquier invasión a Venezuela
-
Sucesos2 días.
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
-
Tecnología2 días.
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
-
Sucesos2 días.
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.641,74 puntos este 29 de octubre